L'Ajuntament de Barcelona es compromet a "acompanyar" l'Antic Teatre per assegurar la seva viabilitat

L'Antic Teatre llançava l'alerta a finals d'any. La directora de l'Antic Teatre, Semolina Tomic, explicava a l'ARA que el propietari els demana renegociar el contracte de lloguer ara, malgrat que acaba el 2024. “Vol multiplicar-nos el lloguer per fixar un preu que, segons ell, ha de ser de mercat. Si no acceptem, quan acabi el contracte ens farà fora”, deia aleshores Tomic. En aquesta renegociació, el propietari els ha amenaçat d'apujar-los el lloguer de 1.500 a 7.500 euros, una suma que abocaria l'Antic Teatre al tancament.

L'Ajuntament de Barcelona, que avala el "projecte estratègic" d'aquest local, hi manté contactes des de fa setmanes, i també hi treballen el districte i Urbanisme per avaluar totes les possibilitats que en puguin garantir la continuïtat. Amb tot, en declaracions a l'agència ACN, el delegat de Drets Culturals del consistori, Daniel Granados, matisa que la pujada de lloguer es faria, en el pitjor dels casos, d'aquí a set anys, quan venci el contracte, i demana "calma". Això sí, avança que l'Ajuntament no assumirà aquest augment.

Segons Granados, l'amenaça de pujada del lloguer a l'Antic Teatre no és imminent. No, almenys, si es manté l'actual contracte. El nou tracte que ofereix el propietari seria, de fet, la resposta a la petició de l'espai teatral d'obtenir una extensió de quinze anys més a partir del venciment, aclareix el responsable municipal a l'ACN.

Així doncs, "hi ha temps", explica Granados. Des de l'àrea de Cultura s'han reunit últimament, i en diverses ocasions, amb els responsables de l'Antic Teatre, així com amb representants del districte de Ciutat Vella i d'Urbanisme de l'Ajuntament, "per dissenyar un pla d'acció a mitjà termini". "Estem treballant en equip per veure quina és la viabilitat i perquè pugui continuar", diu.

L'Ajuntament no assumirà la pujada del lloguer

En el capítol de solucions possibles a una eventual pujada del lloguer, el responsable municipal descarta que l'administració assumeixi aquest cost, una opció que s'ha utilitzat en anteriors ocasions, com quan el consistori va comprar el Teatre Tantarantana. En el cas de l'Antic Teatre es vol evitar, segons Granados, "una transferència de fons públics a l'especulació immobiliària a partir d’una pressió particular". Més aviat, el consistori reclama –com ha fet en matèria d'habitatge– que se l'habiliti per poder intervenir en la "regulació" del lloguer i evitar així "que es pugui especular". "Tenim un problema de tensió entre les nostres incumbències i les nostres competències com a Ajuntament", assumeix Granados.

Així doncs, per ara, el consistori es compromet a poc més que a "acompanyar" l'Antic Teatre en la recerca de solucions, sense descartar cap escenari, fins i tot el del trasllat a un altre local (però "idealment" en el mateix). "Tenim almenys cinc anys per treballar, però idealment ho resoldrem abans", afirma mentre demana "calma" a les parts.

Mentrestant, exigeix a la propietat que "respecti" el tracte actual fins al venciment del contracte i que "no persegueixi" els inquilins. L'Antic Teatre és, diu, un projecte "estratègic amb molt de potencial, de rellevància cultural i de vinculació amb les comunitats creatives, i un espai de referència al barri", defensa. Amb una trajectòria, intermitent, de 17 anys de programació teatral independent i suport a la creació, l'espai veu ara com la pressió immobiliària amenaça amb acabar amb l'experiència. Per això, a banda d'activar les converses amb les administracions, la seva fundadora i directora, Semolina Tomic, ha convocat una roda de premsa dilluns vinent per exposar la situació.