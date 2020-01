"Ara mateix l'Ajuntament no pot autoritzar el projecte" de l'Hermitage, diu Janet Sanz

“Ara mateix l’Ajuntament no pot autoritzar el projecte” de l'Hermitage, ha afirmat aquest dilluns Janet Sanz, tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Sanz ho ha explicat després de presentar les conclusions dels informes que va encarregar l'Ajuntament sobre la viabilitat del projecte del museu, una franquícia de l'Hermitage de Sant Petersburg.

Els informes municipals desaconsellen la ubicació de l’Hermitage a la Nova Bocana. Per raons de seguretat de la zona, com es va poder veure amb el temporal de la setmana passada. També per l’impacte urbanístic i la concentració d’edificabilitat a la zona. En termes econòmics i culturals, els informes també plantegen interrogants. Pel que fa al cultural, es troba a faltar un projecte cultural sòlid després de la mort de Jorge Wagensberg. I l’econòmic posa en dubte l’estructura econòmica del projecte, perquè no hi veu amb claredat la relació de les empreses que impulsen el museu amb la fundació que el gestionaria. Es critica també l’excés d’optimisme respecte a l'assistència de públic, que es preveu milionària.

Malgrat tot, l’informe econòmic sí que considera que el museu, reformulat, podria tenir efectes positius en un altre lloc de la ciutat. Aquesta tesi del canvi d'ubicació és la que va avançar el tinent d'alcalde Jaume Collboni la setmana passada. "Si finalment es decideix que aquest no pot ser l’emplaçament, doncs nosaltres hem de donar alternatives o proposar alternatives a aquest operador perquè sigui possible", va dir Collboni, del PSC. En canvi, Janet Sanz, dels comuns, considera que, com que l'Hermitage no és un projecte públic, no li correspon a l'Ajuntament proposar una ubicació alternativa. Tanmateix, l'informe urbanístic sí que n'inclou quatre: el Moll de Sant Bertran i els jardins Costa i Llobera, a prop de la terminal de creuers; el Parc de la Barceloneta, a prop de la seu de Naturgy; la rambla Prim, al Fòrum, concretament a la zona de la plataforma marina on al juny hi ha els dos escenaris principals del Festival Primavera Sound; i les Tres Xemeneies de Llevant, al Besós.

Traslladar el museu per fer-lo una oportunitat

Tot i que l’Ajuntament de Barcelona afirma que no li correspon proposar ubicacions alternatives a l’Hermitage de Barcelona, n’hi ha quatre a l’informe d’urbanisme que va encarregar a la catedràtica de la UPC Maria Rubert de Ventós i al professor de la mateixa universitat Àlex Giménez Imirizaldu. Com diuen ells mateixos, la ubicació actual queda al marge de les quatre “constel·lacions” d’equipaments culturals on tindria més sentit. Per això, proposen quatre alternatives: que es construeixi al Moll de Sant Bertran i els jardins Costa i Llobera, a prop de la terminal de creuers; al Parc de la Barceloneta, a prop de la seu de Naturgy; a la rambla Prim, al Fòrum, concretament a la zona de la plataforma on al juny hi ha els dos escenaris principals del Festival Primavera Sound; i a les Tres Xemeneies de Llevant, al Besós.

Al Moll de Sant Bertran, a prop també del World Trade Center i el Museu Marítim, els autors creuen que l'Hermitage es podria ubicar en un edifici nou i que els magatzems existents podrien acollir activitats complementàries.

La convivència amb altres usos també apareix al Parc de la Barceloneta, on el futur museu entraria en un teixit on hi ha una escola i el mercat; a més estaria relativament a prop del Museu d’Història de Catalunya i es podria arribar al passeig de Borbó a través de dos carrers pacificats, Balboa i Ginebra. Però sobretot aquesta proposta posa de relleu la recuperació de l’estació de França “com a pool de transport, ampliant la seva connectivitat, enllaçant amb el Morrot i organitzant una nova estació de Rodalies que permeti “despressuritzar” les d’Espanya i Sants.

Pel que fa al Fòrum, l’Hermitage de Barcelona estaria acompanyat del Museu Blau i del centre de convencions de la Fira i potenciaria la constel·lació cultural del Poblenou i l’àrea del 22@. A una escala major, seria el “detonant per al desenvolupament d’un barri marítim de nova creació” i potenciaria el futur de la Ronda Litoral com “un gran avinguda cívica”. Això sí, afectaria l'ús d'aquell espai que en fan esdeveniments com el Festival Primavera Sound.

Finalment, la zona de les xemeneies de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs està pendent d'incorporar nous usos, i, per tant, seria "una oportunitat" per a un nou equipament com l'Hermitage.