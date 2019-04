L'Ajuntament i el Port de Barcelona desencallen el projecte de l'Hermitage

El Consell d’Administració del Port de Barcelona i l’Ajuntament han arribat a un acord per desencallar de el projecte del Museu Hermitage. Com publica el BOE aquest dimecres, El Port de Barcelona ha admès a tràmit la sol·licitud de Museo Hermitage Barcelona SL per tal de construir i gestionar un museu vinculat a l’Hermitage de Sant Petesburg a l’àmbit de la Nova Bocana (Port Vell).

El projecte arquitectònic del Museu Hermitage és obra de l’arquitecte japonès Toyo Ito,

guanyador del premi Pritzker l’any 2013. La inversió privada prevista pels impulsors de l’equipament

cultural és superior als 50 milions d’euros.