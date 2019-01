L'Ajuntament proposa ampliar l'edifici Meier per resoldre el creixement del Macba

La disputa entre el Macba i CatSalut per ocupar la capella de la Misericòrdia podria emprendre un camí més conciliador si alguna de les alternatives que l’Ajuntament va presentar ahir als mitjans i als grups municipals convenç la comissió delegada del museu, que es reunirà dijous. D’entrada, la presentació de les propostes -que van fer el comissionat de Cultura, Joan Subirats; la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, i la comissionada de Salut, Gemma Tarafa- va caure com una galleda d’aigua freda a la direcció del Macba.

La presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes, afirmava que estan “molt disgustats” per no haver sigut els primers de conèixer-les, i el director, Ferran Barenblit, que també va rebre la informació després de la presentació, hi veia improvisació: va destacar “el rigor” i el temps que el museu va dedicar a l’elaboració del pla estratègic del museu fins al 2022, incloent-hi els estudis de l’arquitecta Isabel Bach, que va participar en la construcció de l’edifici Meier.

Un nou edifici de dues plantes

L’Ajuntament té quatre opcions alternatives d’ampliació del Macba perquè CatSalut pugui construir un nou CAP Raval Nord a la capella del carrer Montalegre. La que més satisfà l’Ajuntament és una ampliació de l’edifici de Richard Meier amb una nova construcció de dues plantes, de 800 metres quadrats cadascuna, on ara hi ha els murals d’Eduardo Chillida i Keith Haring. Es tracta d’una proposta “poc invasiva” i que, amb una planta de 1.400 metres quadrats, permetria entrar per sota terra a l’auditori del Macba sense haver de sortir del museu i també contribuiria a resoldre la manca d’espais d’emmagatzematge del CCCB. Amb aquesta proposta el Macba guanyaria entre 700 i 1.100 metres quadrats més que si creixés a la capella de la Misericòrdia. A més, el nou edifici permetria guanyar espai verd per al barri, perquè tindria vegetació i s’integraria dins el programa Terrats Verds. “Aquesta opció és força millor que la capella de la Misericòrdia, però jo no ho puc dir pel Macba”, va subratllar Subirats. El cost d’aquest projecte és similar a de la capella, d’uns 10 milions d’euros. Pel que fa al finançament, el projecte inclou que si Salut rep prop de dos milions d’euros de fons FEDER per a la rehabilitació d’un edifici històric hauria de negociar traspassar-los a Cultura. Si el Macba accepta la proposta, per començar a desenvolupar el projecte, l’Ajuntament, el Macba i també la Diputació de Barcelona -que no participa del museu però sí que lidera el CCCB- signarien un protocol per fer les modificacions urbanístiques necessàries.

Per a Gala Pin, que va qualificar el cas de “problema sobrevingut” a l’Ajuntament, l’objectiu de les propostes alternatives és “reforçar el museu” i el “ hub cultural” que formen el Macba i el CCCB. Les altres dues propostes d’ampliar l’edifici Meier són menys contingudes: totes dues tenen dos blocs i poden créixer fins a cinc plantes, però una barra l’accés a la plaça Joan Coromines i l’altra no.

Les altres tres propostes de l’Ajuntament preveuen ampliar el museu a l’edifici actual del CAP, ampliar el Convent dels Àngels o bé ocupar una planta del pàrquing que hi ha sota la plaça dels Àngels. Està per veure si les propostes del consistori aconseguiran calmar les aigües. Joan Subirats, Gala Pin i Gemma Tarafa ahir van referir-se a la polèmica per la capella de la Misericòrdia com un “problema de ciutat”, malgrat que a peu de carrer les últimes setmanes el cas ha desembocat en un debat agre entre veïns, institucions i partidaris de donar prioritat a la sanitat o la cultura. La plataforma CAP Raval Nord Digne ha reunit 6.500 signatures, la Fundació Macba va impulsar la plataforma +MACBA+Cultura, que té més de 3.000 adhesions, i els últims dies treballadors del món de la cultura han llançat un tercer manifest, amb centenars d’adhesions.

En el terreny burocràtic, però, l’Ajuntament ja ha començat els tràmits per rescindir el contracte de cessió de la capella al Macba, i ahir, l’últim dia que ho podia fer, el museu hi va presentar al·legacions. Les raons per les quals es pot rescindir un contracte d’aquestes característiques són l’interès general i que després de cinc anys no s’hagin començat les obres, com és el cas. Si no hi ha canvis, la revocació del contracte al Macba es votarà en el ple municipal del dia 22 de febrer.

El CAP busca seu des del 2006

El cas es remunta a l’octubre del 2017, quan l’Ajuntament va signar el pla estratègic del museu i alhora va donar prioritat a CatSalut per acabar amb 12 anys de recerca infructuosa d’un espai que els permeti treballar sense les mancances del dispensari antituberculós de Josep Lluís Sert, un Bé Cultural d’Interès Nacional de la Generalitat. Gala Pin assegura que hauria sigut “irresponsable” no signar el pla del museu perquè en aquell moment CatSalut estava estudiant uns altres espais. Des de l’any 2006 s’han estudiat una dotzena d’espais, i no n’hi ha cap que compleixi els requisits de CatSalut. Joan Subirats va llançar un dard a la Generalitat, a qui va reclamar “coherència institucional”, perquè tant el departament de Cultura com el de Salut volen la capella de la Misericòrdia per al seu departament sense que s’hagin decantat per una postura unitària.