Albert Pla estrena una sèrie sobre els Borbons

Diu que volia convèncer Netflix per fer una sèrie sobre Joan Carles I i la saga borbònica. Pensava que tenia més possibilitats comercials que Narcos. Però la cosa no podia tirar endavant. Després va tenir la idea de convertir la història en un gran espectacle teatral, però, ai, ni el TNC, ni els Teatros del Canal ni el Lliure ho veurien clar. ¿Un llibre? Cap editorial hi estaria interessada. Doncs una obra de teatre radical, amb radicals com Willy Toledo, Alberto San Juan i Cristina Morales, però tanta radicalitat seria poc operativa...

Finalment, Albert Pla tira pel dret i farà una sèrie sobre els Borbons, España de Borbón, i anirà penjant-ne els capítols a YouTube. Així ho explica en aquest primer vídeo.