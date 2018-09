Alfonso Cuarón guanya el Lleó d'Or de Venècia amb 'ROMA'

La pel·lícula 'ROMA', del mexicà Alfonso Cuarón, era la favorita de consens per endur-se el Lleó d'Or a la 75a Mostra de Cinema de Venècia, i efectivament s'ha endut el primer premi. És el segon any que un cineasta mexicà guanya el Lleó d'Or; l'any passat va ser per a 'La forma de l'aigua', de Guillermo del Toro, que aquest any ha presidit el jurat del festival venecià. Cuarón segueix sumat premis: el seu film anterior, 'Gravity' (2013), que també va passar per Venècia, es va endur set Oscars.

El palmarès de la Mostra ha tingut presents altres títols que havien rebut bones crítiques. 'La favorita', del grec Yorgos Lanthimos, ha guanyat el gran premi del jurat i la Copa Volpi a la millor actriu, que ha sigut per a Olivia Colman, tal com assenyalaven totes les prediccions. Un altre premi cantat és el que s'ha endut Willem Dafoe, millor actor per la seva interpretació de Vincent van Gogh a la pel·lícula 'At eternity's gate', de Julian Schnabel.

El premi a la millor direcció ha sigut per a Jacques Audiard, per 'The Sister brothers', i els germans Coen han merescut el guardó al millor guió pel 'western' 'The ballad of Buster Scruggs'. El jurat no ha oblidat 'The nightingale', de Jennifer Kent, l'única pel·lícula dirigida per una dona que competia a la secció oficial: el film de la directora australiana ha guanyat el premi especial del jurat, i Baykali Ganambarr el premi a l'actor revelació.