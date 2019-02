L'armada obre un expedient disciplinari a un militar que va signar el manifest contra Franco

L'armada espanyola, la branca marítima de les forces armades, ha obert un expedient disciplinari per falta greu a un dels militars en actiu que van signar, l'estiu passat, el manifest contra Francisco Franco. Segons informa 'El País', la decisió podria implicar l'arrest de 30 dies i la pèrdua de destí del militar. L'armada justifica la decisió al·legant que criticar el dictador trenca amb la neutralitat política exigida a les forces armades.

El manifest es va fer públic l'estiu passat, com a resposta a un altre manifest, signat per 181 militars retirats, en defensa del dictador i en contra de l'exhumació. Arran d'aquest document, un grup de militars van publicar-ne un altre en què es mostraven en contra del dictador. En el cas del primer manifest, el ministeri de Defensa va ordenar obrir un expedient a cinc dels signants perquè manifestaven "expressions contràries" a la Constitució i altres institucions de l'Estat, a banda d'"infringir reiteradament els deures de la neutralitat política". De moment, però, aquests militars no han sigut sancionats.

El segon manifest, promogut pel capità retirat Arturo Maira, estava firmat per exmembres de la Unió Militar Democràtica i generals jubilats, com també per nou militars en actiu. A aquests últims se'ls han obert expedients informatius que, almenys en un cas, han acabat en expedients disciplinaris. El militar expedientat és un caporal primer que forma part de la infanteria marina i està afiliat a l'Associació Unificada de Militars Espanyols.