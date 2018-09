L'Arts Santa Mònica acollirà l'exposició que el convertirà en memorial de l'1-O

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha anunciat avui que l'Arts Santa Mònica acollirà una exposició que convertirà aquest centre cultural barceloní en "un memorial de l'1-O", coincidint amb el primer aniversari del referèndum independentista. Paral·lelament, el Cercle Artístic Sant Lluc també rebrà la mostra '155 fotos per la llibertat', que es van exposar en el cicle 'Vis a Vis' a Perpinyà.

Borràs, que ha pronunciat avui una conferència en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha argumentat que la Generalitat ha apostat per commemorar l'1-O perquè va ser "un exercici col·lectiu de llibertat, en el qual vam rebre cops i els policies ens robaven les urnes".

Per recordar aquell moment "màgic", l'Arts Santa Mònica acollirà l'exposició '55 urnes per la llibertat', que fins ara s'ha pogut veure a Brussel·les i a la Maison de la Catalanité de Perpinyà coincidint amb el festival Visa pour l'Image.

En l'exposició de Barcelona, ha assenyalat la consellera, s'exhibiran 55 urnes de l'1-O convertides en objectes d'art, i també es podran veure, per primera vegada, algunes de les cartes de gent anònima enviades als polítics independentistes presos i als que són a l'estranger, a més dels llibres editats. Una de les cartes prové ja de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

L'aspiració dels 420 milions per a Cultura

Borràs ha apel·lat a la gent a actuar "des del gest d'Antígona, que es movia com el moment que vivim, entre legalitat i legitimitat". Ha admès que "la normalitat s'ha recuperat" després del 155, "s'han tornat a obrir els circuits amb les ajudes, els fluxos econòmics tan importants per a la cultura, i s'ha recuperat la governança dels grans equipaments". No obstant això, ha matisat que "aquesta restitució s'ha produït amb les conseqüències que comporta, que no són poques". La consellera ha explicat que manté molt contacte amb el seu predecessor Lluís Puig i fins i tot ha assegurat que, si ell tornés, a Catalunya ella dimitiria perquè ella està a favor de restitució.

Sobre la seva relació amb el ministre de Cultura, José Guirao, filòleg com ella, Borràs ha dit que és de "respecte, amabilitat i cortesia institucional", i està pendent de ser convocada a una quarta reunió amb el ministre a Madrid per abordar els "greuges" que ha patit el país. En aquesta pròxima reunió, Borràs espera que el ministre li digui "fins a quin punt està disposat a complir els compromisos estatutaris en les polítiques culturals de Catalunya, què pot assumir, què té càrrega pressupostària i què no pot acceptar", amb la màxima que "si som espanyols per al més dolent, també ho som per al més bo".

S'ha referit també al pressupost de Cultura, que representa el 0,7% del total de la Generalitat, i ha fixat com a objectiu recuperar els 420 milions que tenia el 2005 ( actualment ronda els 260 milions), amb el llavors conseller de Cultura del govern tripartit, Ferran Mascarell, avui delegat del Govern a Madrid.

D'altra banda, ha apuntat que "pot ser legal, però és injust" que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez segueixin a la presó gairebé un any després de ser detinguts i sense haver sigut jutjats. Per aquesta raó, considera que l'acció política del govern català ha de pensar en el futur, però "sense deixar de mirar el retrovisor" i sense deixar de tenir en compte "la regressió de les llibertats".