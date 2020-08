Confrontar-se al teatre amb l'assetjament homofòbic del passat

¿És moralment acceptable que una víctima d'assetjament i d'homofòbia es vengi del seu agressor? L'espectacle Here comes your man, que s'estrena el 13 d'agost al Teatre Gaudí de Barcelona, planteja el debat quan l'un i l'altre ja són adults i han construït les seves vides lluny d'aquella experiència. Una trobada amb antics alumnes d'una escola religiosa reuneix en una mateixa habitació el noi que va patir bullying i el millor amic de l'agressor, però ara els rols han canviat: el primer, anomenat Morales i interpretat per Marc Ribera, és un actor d'èxit mentre que el segon, que es diu Torres i encarna Sergi Cervera, l'admira per tot el que ha aconseguit.

"El Morales s'ha convertit en un triomfador, però en retrobar-se amb el Torres surt a la superfície la seva feblesa", explica el dramaturg de l'obra, Jordi Cadellans, que també codirigeix el muntatge juntament amb Raül Tortosa. Here comes your man és el debut de Cadellans com a autor teatral després d'haver treballat com a actor en nombroses produccions teatrals i audiovisuals com Amar en tiempos revueltos i La Riera. Cadellans explica que, per construir la història, s'ha inspirat en part en la seva experiència. "De petit vaig patir assetjament sexual homofòbic, però no fins al punt del protagonista", diu el dramaturg.

Els dos personatges havien compartit aula, però en realitat no es coneixen gaire. A mesura que avança l'obra van intimant i Morales s'obre al seu company. "Li explica que el seu millor amic el va assetjar per ser sensible i efeminat. L'altre hi treu ferro, li diu que ell era així i que ho feia amb tothom", explica Cadellans. El personatge de l'agressor no apareix en cap moment a l'escenari, però la seva presència "sempre hi és, com un fantasma amenaçador", subratlla.

Una catarsi alliberadora

Here comes your man adopta l'estructura d'un thriller que va intensificant la seva acció amb l'aproximament dels dos protagonistes. "Ni un és tan víctima ni l'altre és tan botxí. Al Morales li costa molt perdonar, i no sabem si ho ha aconseguit", assenyala el dramaturg, que a través dels dos personatges reflecteix qüestions com la solitud, els silencis de la resta de companys i les seqüeles que deixa l'assetjament escolar.

L'obra retrata l'entorn rígid i repressiu de les escoles religioses dels anys 70 i 80. "Ara finalment s'ha posat una paraula a tot el que passava i a les aules es parla obertament d'assetjament homofòbic o grasfòbic. Abans no hi havia res d'això, ni protocols d'actuació", explica Cadellans, que ha volgut "donar canya a aquell sistema educatiu que ressonarà amb molta gent". La confrontació amb el passat dels dos personatges desemboca en "una catarsi alliberadora", però ambivalent. "Pots estar-hi d'acord o no, pots pensar que és reprovable", diu el dramaturg. Per a ell, debutar amb una obra sobre l'assetjament homofòbic ha suposat un sacseig personal. "No sé si m'ha sanat, però com a autor escriure sobre el trauma m'ha ajudat a veure'l des d'un altre lloc, a agafar perspectiva", admet.

Here comes your man arriba al Teatre Gaudí després d'haver-se estrenat a la Sala Tarambana de Madrid, on primer la companyia hi va fer una residència per muntar l'espectacle. L'obra va fer temporada a la capital espanyola abans de venir a Barcelona, on s'havia d'estrenar a l'abril però el coronavirus ho va impedir. Durant aquests mesos, l'equip ha treballat per fer-la en català –com estava escrita originalment– i per muntar-la amb el públic situat a quatre bandes de l'escenari. De moment el Teatre Gaudí obrirà amb un 50% de l'aforament amb l'esperança de poder-lo incrementar les pròximes setmanes.