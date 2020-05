Una quarantena de socis de l'Ateneu Barcelonès critiquen la gestió de la institució durant la crisi sanitària

Una quarantena de socis de l'Ateneu Barcelonès han fet arribar una carta a la junta directiva per expressar el seu malestar per com s'està gestionant la institució durant la crisi del coronavirus, segons recull l'ACN. Els signants –entre els quals hi ha l'exvicepresidenta de l'entitat, Gemma Calvet, l'arquitecta Beth Galí i l'exdirectora de la Fundació Miró, Rosa Maria Malet– demanen la retirada de l'ERTO presentat per l'entitat, denunciat per la Intersindical-CSC per "possible frau" a la Seguretat Social. També lamenten que el tancament de la seu ha suposat una aturada de l'activitat excessiva, atribuïda a la "manca d'iniciativa i creativitat" de la junta, a la qual retreuen, a més, que no hagi "acompanyat" els socis, per exemple, amb reduccions de les quotes.

El descontentament d'aquesta quarantena de socis es concreta en una sèrie de peticions a la junta que dirigeix Jordi Casassas Ymbert, així com en un formulari públic de suport als seus posicionaments. El que demanen els signants és la retirada "amb efectes immediats" de l’ERTO, l’adopció de mesures que facilitin el teletreball adaptat a les possibilitats de cada treballador, la implementació d’un pla de serveis i una programació "adequats" a l’actual situació d’excepcionalitat, i que es convoqui una compareixença telemàtica de la junta davant els socis per donar les explicacions necessàries.

La gota que ha fet vessar el got ha sigut, segons els signants, l'última comunicació adreçada els socis, datada del 29 d'abril. Un text que al seu parer "denota una manca de transparència que malauradament està sent habitual durant tot el mandat de l'actual junta directiva, ometent informació essencial per poder valorar les decisions preses".

Els socis expressen "preocupació i sorpresa" per la gestió de la institució durant aquestes setmanes en què ha estat tancada. "El tancament de la seu física no hauria d’haver suposat en cap cas una aturada d’activitat tan dràstica com la que estem patint", exposen en primer lloc. Al seu parer la junta mostra "manca d’iniciativa i creativitat, i mostra la seva poca vocació de servei als socis, a la ciutat i al país".

En aquest sentit, observen que no s’ha dut a terme "cap mesura d’acompanyament" als socis, ja que no s’han plantejat reduccions de quota, especialment per a aquells que hagin pogut patir més l’impacte econòmic, ni s’han habilitat serveis específics per als "socis d’edat avançada especialment colpejats per aquesta crisi".

Un ERTO aplicat "unilateralment"

L'ERTO aplicat és l'altre blanc de les crítiques dels socis signants. El text destaca que s'ha optat per aplicar-lo "unilateralment". L'expedient va ser denunciat davant la Inspecció de Treball la setmana passada per la Intersindical-CSC, per entendre que la plantilla segueix treballant des de casa (possible frau a la Seguretat Social) i, també, per "manca de transparència" a l'hora de decidir els percentatges de reducció de jornada, que, segons el sindicat, afecta menys els caps d'àrea i més la plantilla de base “que pateix el gruix de la retallada salarial”.

Els socis que han secundat aquesta carta/manifest són Joan Abellà, Conxa Aguirre, Esteve Almirall, Joan Ane, Jordi Ascensi, Miquel Barceló, Lourdes Beneria, Esteve Bonell, Gemma Calvet, Manel Camós, Guillem Carol, Josep Maria Carreras, Josep Lluís Checa, Teresa Coch, Jesús Conte, Pilar de Torres, Ricard Faura, Joan Ferran, Miquel Fort, Beth Galí, Joan Gómez Escofet, Carme Gual, Elisenda Guarro, Josep Maria Lloveras, Rosa Maria Malet, Anna Mèlich, Pau Miserachs, Pep Montes, Xavier Muñoz Puiggros, Josep Nieto, Stefan Rating, Genís Roca, Josep Rodríguez-Roca, Josep Maria Sala, Josep Maria Sanahuja, Josué Sallent, Anna Saura, Joan Torres i Julio César Zino.