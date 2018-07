L’Auditori tanca la temporada 2017-2018 superant el mig milió d’assistents

Durant la temporada 2017-2018 les propostes artístiques de L’Auditori han arribat a 512.039 persones, 3.500 més que l’any passat, un augment de públic del 2%, segons les dades facilitades per l'equipament. Per les sales de L’Auditori han passat aquesta temporada un total de 382.772 persones, 6.100 més que la temporada anterior, que corresponen a 115.779 de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 154.446 de les activitats i concerts del Servei Educatiu, 50.698 de les temporades de L’Auditori (Antiga, Cambra, Sampler Sèries, Escenes, Amplificats, Sit Back, Jazz Sessions i Orquestres Internacionals), 22.277 de la Banda Municipal de Barcelona i 40.292 d’altres promotors.

Durant la temporada s’han celebrat 512 concerts amb una ocupació mitjana del 75%, dos punts per sobre que la temporada 2016-2017. Més enllà de la programació que L’Auditori ofereix a les seves sales, la temporada 2017-2018 ha programat un total de 145 concerts en altres indrets que han permès que les propostes musicals impulsades des de la institució hagin arribat a 127.447 persones. Destaca la tasca que du a terme el Servei Educatiu de L’Auditori, amb projectes participatius com la Cantània i el Cantagran o les gires dels concerts familiars, arribant a més de 100.000 espectadors.



També fora de les sales de L’Auditori són els concerts que l’OBC ofereix a la platja de la Barceloneta i que reuneixen més de 14.000 persones, i els concerts que aquest any ha fet a Sant Cugat, Lleida i Tarragona. La Banda Municipal aplega 5.000 assistents a través del cicle de Concerts a la Ciutat que fa cada any. Cal destacar també els concerts que les Sampler Sèries impulsen en els principals espais de la ciutat dedicats a l’art contemporani com ara el Macba, CCCB, la Fundació Antoni Tàpies i la Fundació Joan Miró.

Creix el servei educatiu

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ha fet 86 concerts (74 en temporada, 6 d’extraordinaris i 6 de cambra) i ha reunit 115.779 persones, xifra gairebé idèntica a les 115.815 persones de la temporada passada. Per la seva part, la Banda Municipal de Barcelona, amb 19 concerts, un menys que la temporada anterior, manté l’ocupació del 76% i suma 22.277 assistents. Les propostes del Servei Educatiu (familiars, escolars i participatives) han portat a L’Auditori 154.446 persones, 9.000 més que la temporada anterior, i ha fet créixer en tres punts l’ocupació mitjana del 2016-2017, que era del 83%, i l'ha situat al 86%.

La temporada de Música Antiga, amb 11 concerts, un menys que la temporada passada, ha rebut 9.966 persones, 600 més que el curs anterior, i ha tingut una ocupació del 63%. La música de cambra ha aplegat 4.000 espectadors més i ha arribat a 10.155 persones en 23 concerts, vuit més que la temporada anterior, ha crescut quatre punts i s'ha col·locat en una ocupació mitjana del 67% (la temporada 2016-2017 van ser 6.125 assistents i un 63% d’ocupació mitjana) gràcies a concerts com el cicle integral de quartets de corda de Beethoven interpretat pel Quartet Casals.

Consolidació del Festival Emergents

La segona edició del Festival Emergents Barcelona, la cita amb els nous talents musicals nacionals i internacionals, ha rebut 5.457 espectadors, 500 més que la temporada anterior. L’Emergents reuneix propostes de música de cambra, simfònica i jazz en col·laboració amb altres institucions del país, i aquest any ha impulsat projectes com la creació de la Jove Capella Reial de Catalunya o la presentació a Barcelona de la jove promesa del violoncel Sheku Kanneh-Mason.