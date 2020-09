Lluís Baulenas, nou secretari general de Cultura en substitució de Francesc Vilaró

Lluís Baulenas i Cases ha estat nomenat nou secretari general del departament de Cultura, i Rosa Tubau Llorià, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament. Baulenas substitueix en el càrrec el fins ara secretari general del departament, Francesc Vilaró, mentre que Tubau ocuparà el càrrec que fins ara tenia la nova consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Els nomenaments s'han decidit en la reunió del consell executiu d'aquest dimarts.

Baulenas substitueix Francesc Vilaró, que va estar al centre d'unes declaracions fetes per l'última consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, fa dues setmanes. Vilallonga va explicar, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, que el pitjor moment dels seus 18 mesos al capdavant del departament de Cultura va ser quan el president, Quim Torra, li va demanar el cessament del secretari general de Cultura, Francesc Vilaró, per "estratègies polítiques", i ho va evitar amb un "intercanvi de cromos" que no va voler revelar, però que afectava càrrecs que Torra no volia fora de Cultura.

Lluís Baulenas (Caldes de Montbui, 1963) és llicenciat en ciències biològiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic de matemàtiques d’ensenyament secundari. També és diplomat en funció gerencial de les administracions públiques per Esade i ha participat en el programa Estratègies d’Innovació i Lideratge per a la Gestió Pública a l'Iese. Fins ara ocupava el càrrec de secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Del 2017 al 2018 exercia de secretari general del Departament d’Ensenyament. Anteriorment, el 2016, va ser nomenat director general de Centres Públics. Del 2011 al 2016 va ser director dels Serveis Territorials d’Ensenyament. També ha assumit diferents càrrecs en l’àmbit educatiu: entre el 2004 i el 2011 va ser inspector d’educació; entre el 1992 i el 2004 va dirigir l’Institut Ramon Casas i Carbó i, anteriorment, va exercir com a professor de matemàtiques en dos centres educatius de Vic.

651x366 Rosa Tubau Rosa Tubau

Pel que fa a Rosa Tubau Llorià (Sitges, 1967), nova directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del departament de Cultura, és diplomada en gestió de l’administració pública. Va ser regidora de Cultura, Festes i Habitatge de l’Ajuntament de Sitges del 2015 al 2019. Actualment, és regidora a l’Ajuntament del grup municipal Junts per Sitges. També ha format part del Patronat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i ha sigut membre del consell general i la comissió executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, entre altres organismes vinculats a l’art i la cultura.