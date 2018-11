Bertolucci en to menor

Novembre, 1969. S'estrena al cine Aquitania de Barcelona 'Abans de la revolució', rodada el 1964. En versió original, però, faltava un subtítol, el que corresponia a un monòleg del protagonista en què deia: "T'acabes acostumant a tot, al feixisme, a Franco..." Algú detecta la frase en italià i es retira uns dies la pel·lícula de cartell, i s'obliga la distribuïdora a esborrar la frase de la banda de so. Per cert, la publicitat deia: “Soy la hermana de tu madre. Y qué?”, amb una imatge de l'actriu Adriana Asti (1931), que sobreviu a Bertolucci, de qui va ser parella als anys 60. Ella era deu anys més gran.

Setembre, 1970. Es presenta a la Mostra de Venècia 'L’estratègia de l’aranya', basada en un conte de Borges. És l'any en què el cinema espanyol hi està present amb 'El hombre oculto', d'Alfonso Ungría, que és al festival amb amics com Guillermina Motta o Mario Gas. A la roda de premsa de Bertolucci, tots ens adonem que no pronuncia bé la erra, que se li va resistir tota la vida.

Maig, 1985. Primer Festival de Cinema de Tòquio. Bertolucci ha estat convidat a presentar la projecció de 'L’últim tango a París', que no s'havia pogut veure abans al Japó, on estava prohibit mostrar pèl púbic. Fins i tot els exemplars de 'Playboy' es venien retocats. Bertolucci es mostra divertit però sarcàstic parlant d’aquest tema.

Maig, 2011. Bertolucci presenta en una sessió especial una còpia restaurada al Festival de Canes d’'El conformista'. Ja es mou en cadira de rodes. De sobte, entra a la sala Faye Dunaway, homenatjada aquell any. Porta un mocador al cap. Explica que és per tapar els rul·los que li acaba de posar la perruquera de cara a la gala nocturna. Li va robar tot el protagonisme al Bernardo.