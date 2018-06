Beyoncé i Jay-Z publiquen per sorpresa un disc conjunt

La matinada de dissabte, mentre el públic del Sónar es preparava per veure el concert de Thom Yorke, Beyoncé va tornar a revolucionar el món de la música publicant per sorpresa un disc, 'Everything is love', que firmen ella i el seu marit, Jay-Z. Sense previ avís ni promoció, l'única pista van ser les paraules "Album out now" (Àlbum a la venda ara) que van aparèixer a les pantalles quan va acabar el concert que la parella va oferir ahir a Londres.

Els nou temes d' 'Everything is love' només es poden escoltar al portal de música en 'streaming' Tidal, del qual la parella són accionistes. El llançament del disc coincideix amb la gira mundial 'On the run II', de Beyoncé i Jay-Z, que passarà per Barcelona l'11 de juliol. És el tercer disc consecutiu que Beyoncé publica sense avís previ: ja ho va fer el 2013 amb 'Beyoncé' i el 2016 amb 'Lemonade', tot i que en aquell cas va coincidir amb l'emissió per la HBO d'un documental que finalment va ser l'àlbum visual 'Lemonade'.

Els Carter al museu

Però el llançament del disc no ha sigut l'única sorpresa. En paral·lel a la nova música, Beyoncé i Jay-Z també han publicat un videoclip enregistrat en secret al Museu del Louvre. A 'Apeshit', que firmen simplement com The Carter i dirigeix Ricky Sayz, la parella es passeja per les sales més emblemàtiques del museu, posant davant d'obres com la 'Mona Lisa', de Leonardo da Vinci, o 'La consagració de Napoleó', de Jacques-Louis David.