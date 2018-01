Björk, Nick Cave, The National i Lorde, caps de cartell de Primavera Sound

El festival Primavera Sound ja té el cartell de la divuitena edició, que se celebrarà al Parc del Fòrum del 30 de maig al 2 de juny. Hi actuaran, entre d'altres, Björk, Lorde, Nick Cave and The Bad Seeds, Arctic Monkeys, Migos, The National, A$AP Rocky, Beach House, Charlotte Gainsbourg, Haim, Jane Birkin i The War On Drugs.

Björk, que l'any passat va oferir una sessió de DJ al Sónar, és el nom més destacat de la jornada del dijous 31 de maig: hi presentarà 'Utopia', l'àlbum produït amb el veneçolà Arca, que també actuarà al Primavera Sound. Aquell mateix dia també hi serà un vell conegut del Primavera Sound, l'australià Nick Cave, a més del raper Vince Staples. El trap dels nord-americans Migos serà el gran protagonista del divendres 1 de juny, juntament amb el grup de Cincinnati The National, que torna al festival dos anys després de la visita anterior, també en un dels escenaris grans. El dissabte 2 de juny els principals reclams del cartell són els britànics Arctic Monkeys i la neozelandesa Lorde, que l'octubre passat va presentar el disc 'Melodrama' al Sant Jordi Club.

En la jornada gratuïta del dimecres 30 de maig passaran pel Fòrum Belle & Sebastian, Spiritualized, Wolf Parade, Javier Mena, Starcrawler, Holy Bouncer i Maria Arnal i Marcel Bagés.