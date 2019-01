Els Pets, La Casa Azul, La Pegatina i la Dharma actuaran al Canet Rock

Les tres ànimes del Canet Rock tornen a confluir en la sisena edició del festival, que se celebrarà el dissabte 6 de juliol a Canet de Mar. Hi actuaran històrics de la primera època de l'esdeveniment, com l'Elèctrica Dharma, que hi arribaran amb el disc 'Flamarada' –la gira de presentació del qual començarà a l'abril a l'Strenes de Girona–; representants de la generació del rock català com Els Pets, en plena gira de 'Som', i una àmplia selecció de les bandes relacionades amb el so mestís i festiu com La Pegatina, Oques Grasses, Doctor Prats, Buhos i Itaca Band.

A banda d'aquesta línia artística característica del Canet Rock, també hi ha sortides de guió com el pop electrònic de La Casa Azul, el grup de Guille Milkyway, que debutarà en el festival.

Del cartell de l'edició del 2019 ja es coneixien tres noms, Zoo, Buhos i Doctor Prats, i aquest dilluns s'han presentat la resta de participants. N'hi ha que repeteixen respecte a edicions anteriors, com els mateixos Zoo i Doctor Prats, Els Pets, Els Catarres i Itaca Band, entre d'altres, inclòs l'incombustible Miquel del Roig. Però també hi haurà grups que debutaran al Canet Rock, com Roba Estesa, l'ex Obrint Pas Xavi Sarrià amb El Cor de la Fera, l'osonenca Ju i la cantautora barcelonina Suu.