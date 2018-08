Carla Rovira, Benjamin Lazar i la companyia 1927 se sumen a la programació del Temporada Alta

Queden poc menys de dos mesos perquè el Temporada Alta aixequi el teló i el festival gironí continua engreixant la seva programació. Una de les creadores que s'hi ha sumat és Carla Rovira, que prepara una proposta sobre la llibertat d'expressió amb Laura Blanch, Ramon Bonvehí i Pau Masaló. El muntatge, titulat 'Calla, Hamlet, calla', parteix de l'essència del dubte del personatge de Shakespeare per obrir un debat sobre els límits de la llibertat en les decisions. L'espectacle s'estrenarà al Canal de Salt i forma part de les produccions i coproduccions del Temporada Alta, que aquest any posarà el focus en la llibertat d'expressió.

"El compromís de Temporada Alta amb l'actualitat ha estat sempre present a la programació, però en moments com els actuals pren una rellevància especial", afirma el director del festival, Salvador Sunyer, en una entrevista amb EFE. Sunyer explica que, des del seu punt de vista, és "molt al·lucinant" que la llibertat d'expressió "torni a estar al centre de les reivindicacions". Per reflectir aquesta situació, el festival ha buscat "algú jove, que no hagi viscut les lluites anteriors a favor de la llibertat d'expressió" i li ha encarregat "que faci el que vulgui" al voltant d'aquest tema "i dels seus límits, si és que ni ha d'haver".

El festival també ha anunciat nous noms internacionals que passaran per Girona a la tardor, entre els quals hi ha la proposta del Théâtre des Bouffes du Nord i Benjamin Lazar, una peça a mig camí entre l'òpera i el teatre que orbita al voltant del personatge de Marie Duplessis. La producció, provinent de l'espai teatral de referència de Peter Brook, porta per nom 'Traviata (You deserve a better future)' i reconstrueix l'òpera original per crear un retrat íntim i sense filtres romàntics d'un personatge escandalós. La peça es veurà a l'Auditori de Girona i serà estrena a l'estat espanyol.

Els britànics 1927 repetiran al Temporada Alta amb l'espectacle que els va llançar a la fama i que encara no s'ha pogut veure a Catalunya: 'The animals and children took to the streets'. La companyia, que l'any passat va ser al festival amb 'Golem' i el 2016 al Liceu amb 'La flauta màgica', dona vida ara a una novel·la gràfica a través de tres actrius i un joc videogràfic creat per Paul Barritt.

A més, el dramaturg franco-uruguaià Sergio Blanco serà al Temporada Alta per partida doble. D'una banda, presentarà 'El bramido de Düsseldorf', un muntatge d'autoficció i d'autoria pròpia que reflexiona sobre els límits de l'art, la recerca de Déu i la representació de la sexualitat. I, de l'altra, també es podrà veure 'Kassandra', un monòleg que desmitifica el mite de Cassandra i que després farà parada al Teatre Nacional de Catalunya. Així mateix, el festival acollirà l'estrena a Catalunya de 'Cronología de las bestias' de Lautaro Perotti, una peça que farà temporada al Teatre Lliure.