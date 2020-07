El centre internacional de fotografia de la Fundació Mapfre a Barcelona obrirà a l'octubre

La directora de l'àrea de cultura de la Fundació Mapfre, Nadia Arroyo, té una barreja de sentiments: ella i els seus equips estan molt il·lusionats perquè després de posposar l'obertura del seu centre internacional de fotografia a Barcelona, atès que les obres venen de Nova York i Londres, el podran inaugurar el 7 d'octubre. Però se li enfosqueix la mirada quan recorda "les vides que s'han perdut" amb el coronavirus, la incidència encara vigent de la pandèmia i els estralls que ha causat a la cultura. Per això no fan previsions de públic i pensen en uns actes inaugurals molt segmentats per extremar les mesures de protecció. "Tenim la sort de no dependre de la venda d'entrades, la situació de la cultura és dramàtica –diu Arroyo–. Sí que pensàvem guanyar turisme, però no vam concebre el centre pensant en el turisme. Tindrem un començament una mica suau".

Malgrat tot, la sonoritat del nom del futur centre, KBr Fundació Mapfre Barcelona, una evocació del bromur de potassi utilitzat en els processos de revelatge, fa pensar en l'embranzida del projecte. "El nom reflecteix la importància que donem a les còpies i el revelatge", explica la directora. El KBr està situat a l'edifici vela de la Torre Mapfre. La pandèmia del coronavirus va impedir que tornessin a obrir la retrospectiva de Carlos Pérez Siquier a la Casa Garriga Nogués abans de deixar l'edifici al maig. La inversió per condicionar l'edifici vela com a espai expositiu és de prop de 3 milions d'euros. El preu de l'entrada serà de 3 euros. "El KBr aspira a convertir-se en un dels centres de fotografia de referència a escala internacional", diu Arroyo. Pel que fa a l'emplaçament, poc habitual per a un centre cultural a Barcelona, és un repte però creu que la zona "s'està regenerant molt".

Les obres del KBr avancen a bon ritme i està previst que quedin enllestides abans que s'acabi el mes i que puguin muntar les exposicions al setembre: un grup de tècnics i un pintor donen forma al muntatge de la primera exposició de la sala gran del centre, de gairebé 700 metres quadrats, una retrospectiva del fotògraf britànic Bill Brandt. L'activitat de l'altre espai, de 175 metres quadrats, arrencarà amb una exposició de 110 fotografies de Paul Strand propietat de la Fundació Mapfre. "És la col·lecció de Paul Strand més important d'Europa", subratlla Arroyo. Amb el trasllat de la Casa Garriga Nogués, la fundació guanya el doble d'espai i prop de 400 metres quadrats expositius. I quan les restriccions imposades pel covid-19 ho permetin, posaran en funcionament un auditori polivalent amb un centenar de places.

Retrats de Judith Joy Ross i daguerreotips del CRDI de Girona

Després de les exposicions de Bill Brandt i Paul Strand arribaran mostres de la fotògrafa brasilera Claudia Andujar, actualment en cartell a la Fundació Cartier a París, i dels daguerreotips del CRDI Arxiu Fotogràfic de Girona a la sala petita (febrer-maig del 2021). Les succeiran dues exposicions de Garry Winogrand i la sèrie de les germanes Brown, de Nicholas Nixon, que consisteix en retrats de les quatre germanes realitzats al llarg de 44 anys, també propietat de la col·lecció Mapfre (juny-setembre del 2021).

L'any que ve s'acabarà amb la retratista nord-americana Judith Joy Ross i una mostra de treballs d'estudiants de fotografia d'escoles de Barcelona (octubre 2021-gener 2022). "La presentació d'arxius públics i privats de Barcelona i Catalunya serà una branca que anirà creixent", diu Arroyo. Abans del KBr, la Fundació Mapfre va col·laborar amb escoles de fotografia com Grisart i Elisava, i ara estan definint com serà "la col·laboració" en la nova etapa. També mantindran la bona relació amb la Fundació Foto Colectania, amb la qual tenen una entrada conjunta, i es plantegen si podrien fer exposicions amb dues seus, o fins i tot amb tres, pensant en una eventual col·laboració amb La Virreina. I estan en converses amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona per explorar possibles vies de treball conjunt.

El vestíbul del KBr tindrà molta personalitat en comptes de ser únicament un lloc estrictament de rebuda i venda d'entrades. El projecte que ha creat l'arquitecte Jorge Vidal hi donarà "una atmosfera", com diu Arroyo: hi haurà una llibreria gestionada pel comissari i galerista Juan Naranjo i una sala per a tallers, un altre camí perquè el centre arreli en el teixit local, perquè la responsable de l'espai, Maria Pfaff, enumera futures col·laboracions amb festivals com Revela't, Art Photo Barcelona, Panoramic i Loop.