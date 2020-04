Cesk Freixas farà un concert solidari en 'streaming', amb entrada a 3 euros

Cesk Freixas oferirà un concert en línia aquest dijous 30 d'abril a les 18.30 h. L'actuació es podrà seguir en streaming després de pagar una entrada de 3 euros. D'aquesta manera es busca obtenir una recaptació directa que anirà al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària. Els diners que s'aconsegueixin amb les entrades es repartiran de la següent manera: un 40% es destinaran al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària, un altre 40% per a l'artista i un 20% es reserva per cobrir els costos de la plataforma #StreamingsSolidaris de TickEtic, creada per a l’ocasió seguint la filosofia de sobirania tecnològica. Per seguir el concert cal entrar abans a streaming.ticketic.org

El Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària és per a iniciatives que han reorientat la seva activitat quotidiana per donar resposta a l'emergència generada pel coronavirus cosint mascaretes i bates, fabricant viseres 3D, produint i distribuint productes agroecològics, tenint cura de les persones o desenvolupant tecnologies lliures per teletreballar.

La plataforma TickEtic, que ha gestionat la venda d'entrades de la gira de Txarango, organitza els #StreamingsSolidaris, un cicle de concerts que reivindiquen el dret de les artistes a viure dignament en temps de crisis. De moment hi han participat artistes com Clara Peya i Paula Grande.