Un any daurat amb Chagall, Klimt, Schiele, Rodin i Velázquez

N’hi ha prou amb una selecció de les grans exposicions d’aquest any arreu del món per tenir un atac fulminant de la síndrome de Stendhal. Mentre que a Londres la faran grossa amb Klimt, Schiele i Rodin, el Guggenheim de Bilbao repassarà uns anys crítics en la vida i l’obra de Chagall. La temporada barcelonina és nodrida:el Museu Nacional d’Art de Catalunya obrirà la nova presentació d’art del Renaixement i del Barroc, i la Fundació Mapfre farà col·lisionar l’art de Picasso i el de Francis Picabia. Resumim l’any nou artístic amb una desena de grans exposicions.

L’avantguarda de Pessoa

El Reina Sofia analitzarà els ‘ismes’ de l’autor

Al llarg de la seva producció, Fernando Pessoa va crear més de 100heterònims, fins al punt que el Museu Reina Sofia li dedicarà -del7de febrer al 7 de maig- una gran exposició com si ell sol fos tot un moviment d’avantguarda. Pessoa. Tot art és una forma de literatura analitzarà alguns dels termes que va crear l’autor -com el paulisme, l’ interseccionisme o el sensacionisme - i les revistes avantguardistes que van aparèixer en aquell moment a Portugal. El conjunt mostra com Pessoa és un dels pals de paller de la modernitat del seu país durant els primers trenta anys del segle XX.

En una altra de les línies de treball del museu, Jaume Plensa presentarà, a partir del 15 de novembre, un projecte inèdit al Palacio de Cristal titulat Invisibles (a partir del 15de novembre). Quinze dies més tard, i coincidint amb aquesta mostra, el Macba farà dialogar l’obra actual de Plensa amb la d’etapes anteriors en una altra exposició imprescindible.

L’arrel de Chagall

El Guggenheim de Bilbao rebrà Chagall, i el MoMA, Do Amaral

La segona dècada del segle XX va ser un període cabdal de la vida i la trajectòria de Marc Chagall: va treballar al París de les avantguardes entre els anys 1911 i 1914 i l’esclat de la Primera Guerra Mundial el va trobar de tornada a la seva Bielorússia natal, on s’havia casat amb Bella Rosenfeld. Ho és tant que el Guggenheim de Bilbao li dedicarà durant l’estiu -de l’1 de juny al 2 de setembre- una exposició, titulada Chagall. Els anys decisius, 1911-1919, per revelar com l’imaginari ancestral de l’artista s’enriqueix amb el contacte amb la modernitat.

El MoMA es capbussarà en la modernitat al Brasil amb una gran exposició d’una artista que va néixer un any després de Chagall, Tarsila do Amaral. Serà la primera gran exposició de l’artista als Estats Units i estarà centrada en la seva producció dels anys 20 i els primers anys 30. Les 130 obres de Tarsila do Amaral: Inventant l’art modern al Brasil -de l’11 de febrer al 3 de juny- explicaran la seva evolució, des de la seva formació amb Léger a París fins a la crítica social de la seva obra posterior.

Grans artistes en diàleg

Klimt i Schiele, Picasso i Picabia

Els cara a cara entre grans artistes segueixen estant de moda, i aquest any prometen algunes de les experiències més intenses de l’any. A Londres, la Royal Academy commemora el centenari de Gustav Klimt i Egon Schiele amb una mostra de dibuixos extraordinària, ja que són peces molt fràgils i s’exposen molt poc. Els prop de 100 paisatges, nus, retrats i escenes eròtiques de tots dos artistes revelen la influència que Klimt va exercir en Schiele i la rivalitat amistosa que els va unir -del 4 de novembre al 3 de febrer-. També a la capital britànica, el Museu Britànic farà dialogar els marbres del Partenó amb un reguitzell d’escultures d’Auguste Rodin per reviure l’obsessió que l’escultor va tenir per aquestes peces. La mostra, que s’inaugurarà el 26 d’abril i es podrà veure fins a finals de juliol, inclourà prop d’un centenar d’obres de Rodin, una dotzena d’escultures del Partenó i, probablement, els 13esbossos que en va fer l’escultor durant les seves visites al museu.

A Barcelona, la Fundació Mapfre farà dialogar l’obra de Picasso amb la de Francis Picabia. El recorregut de Picasso-Picabia. Història de la pintura arrencarà amb l’aparició del cubisme i finalitzarà amb l’obra tardana de tots dos, passant pel dadaisme, el classicisme picassià “monstruós” dels últims anys 20 i el període de la Segona Guerra Mundial. Oberta a partir de l’11 d’octubre, inclourà més de 100 obres entre pintures, gravats i material d’arxiu. I a Madrid la mateixa institució eixamplarà a partir del mes de febrer el cercle de diàlegs i influències amb Derain, Balthus, Giacometti. Una amistat entre artistes.

Fora d’aquest món

El CCCB i el Guggenheim de Nova York exploren l’art més visionari

Al CCCB no tenen por dels territoris més arriscats. Amb La llum negra. Tradicions secretes en l’art des dels anys 50: ocultisme, màgia, esoterisme i misticisme, el comissari Enric Juncosa traurà a la llum l’impacte dels corrents esotèrics de les grans religions, les filosofies orientals, la màgia, la psicodèlia i la ingesta de drogues en l’art. Serà a partir del 15 de maig i es podran veure obres d’artistes com Barnett Newman, Agnes Martin, Ad Reinhardt, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Henri Michaux, Kenneth Anger, Alejandro Jodorowsky, William Burroughs i Beuys.

A Nova York, el Guggenheim presentarà a l’octubre la primera exposició als Estats Units de les pintures en què Hilma af Klint va plasmar les seves visions. Af Klint està considerada com una pionera de l’abstracció, abans que Kandinski i Mondrian, però va mantenir ocult el vessant supranatural de la seva obra i, quan va morir l’any 1944, va demanar que no es mostrés en públic fins 20 anys després.

El poder dels mestres

El CaixaForum es rendeix al Segle d’Or espanyol i el Louvre a Delacroix

El CaixaForum de Barcelona va celebrar el desè aniversari amb Francisco de Goya. Aquest any, a partir del novembre, tornarà a endinsar-se en la gran pintura espanyola de la mà de Velázquez i altres grans pintors del Segle d’Or espanyol gràcies a l’acord que l’Obra Social de La Caixa i el Museu del Prado van signar el 2015.

Un dels protagonistes de la temporada parisenca serà un mestre que precisament va ser l’altre artista amb el qual el CaixaForum va celebrar una dècada d’existència: Eugène Delacroix. El fil conductor de la gran exposició que de finals de març al juliol li dedicarà el Louvre -també es podrà veure al Metropolitan de Nova York- serà la tensió que hi ha al llarg de la seva carrera entre el seu afany innovador i el seu desig d’inscriure’s en la tradició dels pintors flamencs i venecians dels segles XVI i XVII.

El MNAC es vesteix de gala

Obre la nova col·lecció d’art del Renaixement i del Barroc

Ben aviat es resoldrà l’enigma de l’autoria de dues pintures del fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya:un retrat de Ramon Llull atribuït a Francesc Ribalta i un Sant Joan Evangelista a Patmos anònim. Podria ser que algun d’ells, o tots dos, fossin de Velázquez. Els resultats de les investigacions es faran públics coincidint amb un canvi profund del museu: la nova presentació de l’art del Renaixement i del Barroc que obrirà les portes el 24 de gener. El nou recorregut serà temàtic, inclourà unes 300 obres i integrarà les obres del llegat Cambó i de la col·lecció Thyssen.

Un altre dels plats forts de la temporada del museu serà Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol, la primera mostra sobre Gala, que obrirà al juliol. La comissària, la catedràtica Estrella de Diego, supera la visió de Gala com a musa i dona de Dalí i la considera coautora de les seves obres.