La policia francesa interroga el director Christophe Ruggia, denunciat per assetjar sexualment Adèle Haenel

El director de cinema francès Christophe Ruggia ha estat detingut i interrogat per la policia aquest dimarts en relació a la denúncia per assetjament sexual que va presentar Adèle Haenel. Els fets van començar el 2001, quan l'actriu tenia 12 anys i va treballar en la producció del film de Ruggia Els dimonis. Segons va explicar al portal digital Médiapart al novembre, Haenel va patir "tocaments als malucs" i "petons no desitjats al coll" al pis del director i, durant els viatges a festivals de cinema, una situació que descrivia com "un assetjament sexual permanent".

L'actriu Adèle Haenel acusa el director Christophe Ruggia d'assetjament sexual

La policia ja havia interrogat l'actriu, guanyadora de dos premis César, quan la Fiscalia va obrir una investigació d'ofici. Posteriorment, Haenel va presentar una denúncia contra Ruggia, de 54 anys, que va rebutjar les acusacions i va atribuir la denúncia a la decepció de l'actriu per no haver estat escollida per participar en una de les seves pel·lícules. El director sí que reconeixia en una entrevista al setmanari Marianne que potser va impressionar una adolescent com Haenel i es va excusar de no haver-se'n adonat en aquell moment, però va negar qualsevol assetjament sexual.

Arran de les acusacions de Haenel, Ruggia ha estat expulsat de la Societat de Directors de Cinema de França, de la qual havia sigut president o vicepresident. Per la seva banda, l'actriu ha rebut el suport de moltes col·legues de professió i de Brigitte Macron, la dona del president francès.