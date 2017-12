El Circ Històric Raluy rescata la fantasia dels anys 30

Des de fa vint anys, per Nadal el paisatge del Port Vell de Barcelona es transforma amb la carpa i els carruatges del Circ Raluy, que hi fan parada fins al febrer. Després que l’any passat els germans Carlos i Luis Raluy decidissin emprendre camins separats amb dues companyies diferents, creant el Circ Històric Raluy i el Circ Raluy Legacy respectivament, aquest any el primer portarà el seu espectacle a la capital catalana a l’hivern. L’Històric Raluy hi estrena Fortius, un muntatge amb onze números nous amb la participació de setze artistes que reten homenatge al circ dels anys 30.

“El que ens mou és la voluntat de reviure els temps passats i de crear un ambient d’èpoques antigues a través de l’espectacle”, explica Carlos Raluy, que dirigeix i presenta el muntatge. En aquesta ocasió s’han fixat en el circ de principis del segleXX, l’època més gloriosa del circ, segons Raluy, amb números com el de l’home forçut, que habitualment no forma part del circ contemporani. “Abans els homes competien a la pista per la seva força. Nosaltres només tenim un artista, Artur Robin, però és èpic. Doblega una barra de ferro i després demanem al públic que provi de redreçar-la. De moment ningú ho ha aconseguit”, diu Raluy. El director del circ, però, recorda que aleshores “els artistes eren kamikazes, perquè no utilitzaven cinturons de seguretat” i agraeix que en aquest sentit s’hagi evolucionat.

Les acrobàcies també són les grans protagonistes de la producció amb el duet Torix, que escenifica una història d’amor entre la pista i l’aire, i amb la contorsionista Quincy Azzario, guanyadora del Clown de Plata al Festival de Circ de Montecarlo. A més, els hongaresos Zoltan & Gergely faran equilibris cos a cos, mentre que Rosa Raluy posarà a prova el seu equilibri fent malabarismes amb uns bols des d’un monocicle. “Tot l’espectacle és un clam a assolir la perfecció, la força i la bellesa”, apunta Raluy. En aquesta ocasió, un ballet de quatre noies acompanyarà alguns dels artistes. “Les hem incorporat per omplir l’escena i donar pes també al ball”, assenyala el director del circ, que explica que el muntatge combina música gravada i interpretacions en directe “per reforçar la sensació de perill i d’intensitat de cada número”. També hi haurà espai per als pallassos amb els clowns Billin, Globó i Val de Fun, que han preparat nous gags per sorprendre i divertir el públic.

Amb capacitat per a 720 espectadors, la carpa del Circ Històric Raluy vol fer endinsar el públic a un univers de màgia i fantasia a través de la proximitat. “No ens agraden els circs grans amb més d’una pista. Volem tenir els espectadors a tocar perquè entrin en aquesta atmosfera captivadora, de somni, familiar i íntima”, diu Raluy.

Els espectadors més apassionats per viure el món del circ des de davant i darrere de l’escenari tenen l’opció de quedar-se després de la funció i dormir al campament de la companyia, que posa a la seva disposició un carruatge hotel del 1939 i amb espai per a sis persones. A més, el Circ Històric Raluy ha incorporat aquest any un carruatge provinent d’Alemanya que data del 1925 i que fa la funció de cafeteria.