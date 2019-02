El Ciutat Flamenco tindrà Miguel Poveda, Chicuelo i Rocío Márquez

La 26a edició del Festival Ciutat Flamenco de Barcelona comptarà amb Miguel Poveda, Rocío Márquez, María Terremoto i Chicuelo al capdavant del cartell. Del 16 al 31 de maig el festival oferirà deu espectacles en diferents espais de la ciutat, com ara Luz de Gas, L'Auditori, la sala Barts i el Taller de Músics. Chicuelo obrirà la programació a la sala Luz de Gas, on presentarà el disc 'Uña y carne'.

Altres artistes també hi presentaran nous treballs. La 'cantaora' María Terremoto hi portarà 'La huella de mi sentío', i Antonio Rey, 'Dos partes de mí'. D'altra banda, Antonio Lizana repassarà els seus tres discs en un espectacle musical titulat 'De Cádiz a Nueva York', on es passejarà entre el flamenc i el jazz.

De la mà del Taller de Músics, l'entitat organitzadora –que celebra 40 anys–, hi actuaran alguns artistes com el pianista Lluís Vidal, que revisitarà la 'Suite Iberia' de Manuel de Falla amb la 'big band' Iberiana.

El festival es tancarà amb l'espectacle 'Bailaoras. El nuevo tiempo', en què Carmen La Talegona, Lucía La Piñona, María Moreno, Mercedes de Córdoba i Rosario Toledo compartiran l'escenari juntament amb tota una llegenda, La Chana.

Aquesta edició del festival acollirà el primer Congrés de Flamencologia i Pedagogia, amb diverses conferències, exposicions i tallers oberts, i comptarà amb la col·laboració del Tablao Flamenco Cordobés, que s'unirà a la programació. Les entrades ja es poden aconseguir a la web del festival.