Colau recela del nou projecte de l'Hermitage perquè els promotors no han presentat un pla de viabilitat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet aquest migdia les primeres declaracions sobre l'avantprojecte de la seu barcelonina de l'Hermitage fet públic ahir: afirma que totes les iniciatives culturals a la ciutat són "benvingudes" sempre que tinguin un pla de viabilitat rigorós i garanteixin que poden autofinançar-se.

Colau ha advertit que l'Ajuntament no estaria disposat a rescatar el projecte, com ha passat en altres ciutats, si les coses no anessin bé i ha recelat que es parli de grans firmes arquitectòniques i projectes de molta envergadura sense haver presentat un pla de viabilitat. Ha assegurat que el consistori ha conegut el projecte a través de la premsa.