Les festes majors d'estiu, la Mercè i els festivals massius "seran de les últimes coses que s'autoritzaran"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquest divendres que les festes majors de l'estiu, la Mercè i altres esdeveniments massius com els festivals de música "segurament seran de les últimes coses que s'autoritzaran". En declaracions a RAC1, Colau ha explicat que estan en contacte "permanent" amb el Primavera Sound, que es va reprogramar per a finals d'agost. "Tant de bo es pugui fer a finals d'estiu, igual que la resta de festivals", ha afegit, tot i que ha matisat que els esdeveniments amb grans concentracions de persones "seran els més complicats" d'autoritzar passat el confinament total.

"L'últim senyal de normalitat serà quan puguem fer esdeveniments massius com aquests", ha admès. De fet, Colau s'ha mostrat convençuda que hi haurà una "llarga fase de transició" entre el confinament total i reprendre les activitats del dia a dia. "Passaran mesos", ha assegurat.

També ha acceptat que durant la fase de transició "segur que es plantejarà" algun tipus de limitacions d'aforament, tot i que no creu que això hagi de ser "definitiu".

Aquest horitzó plantejat per Colau podria afectar també el festival d'estiu de Barcelona, el Grec, i altres festivals que de moment mantenen les edicions d'aquest estiu, com el Cruïlla, que està previst al Parc del Fòrum al juny. Cal recordar que alguns festivals europeus d'estiu, com el de Glastonbury, el de Bayreuth i els d'Edimburg, ja s'han cancel·lat.