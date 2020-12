'Cómo sobrevivir en un mundo material': guia de paternitat 'hipster'

'Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)'

(4 estrelles)

Direcció i guió: Miranda July. 106 minuts. Estats Units (2020). Amb Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Gina Rodriguez i Debra Winger. Estrena als cinemes

A Cómo sobrevivir en un mundo material, l'artista i cineasta Miranda July dirigeix la seva mirada excèntrica i estranyada sobre la família, aquest conjunt heterogeni d'éssers humans units per un vincle genètic. Els progenitors de la jove Old Dolio Dyne podrien ser, amb el seu conjunt de regles absurdes i la pressió que exerceixen sobre la seva filla, la versió extrema d'una família normal. Però al cinema de July no hi ha res de normal i els Dyne són, a més d'uns inadaptats emocionals, uns estafadors que sobreviuen a força de petits fraus i furts.

A la directora li prova haver expandit el seu univers del món tancat de la parella ( El futur) al complex sistema d'afectes familiars. Aquesta és la seva obra més obertament còmica, d’un humor desconcertant que es basa en la interpretació física de Richard Jenkins, hilarant i alhora terrorífica, i una Evan Rachel Wood capaç de commoure amb un gest mínim. També és el seu film més empàtic cap als seus personatges, amb una defensa del romanticisme i dels vincles que es trien per damunt dels imposats. El desig d'Old Dolio cap a Melanie (lluminosa Gina Rodriguez) provocarà un terratrèmol, figurat i literal, al cor d'aquesta família disfuncional. Una sacsejada de proporcions còsmiques que acabarà amb una imatge paradoxal: un petó davant d'una caixa enregistradora. L'amor, sembla dir July, pot reequilibrar per un instant un món desequilibrat, però tota relació humana (familiar o romàntica) no deixa de ser una transacció econòmica entre dues parts.