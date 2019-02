Confirmat: els Oscars no tindran presentador aquest any

L'Acadèmia de Hollywood i la cadena de televisió ABC han confirmat que la 91a edició dels Oscars no tindrà mestre de cerimònies, una circumstància que no es donava des de fa 30 anys. La confirmació ha arribat per part d'un relacions públiques de la cadena que emet la cerimònia als EUA i la mateixa organització, que han volgut tancar un tema sobre el qual s'especulava des de fa setmanes. La gala se celebrarà el 24 de febrer.

Després que el còmic negre Kevin Hart, un dels més populars del país, renunciés a presentar la gala al desembre (arran de la polèmica per uns missatges homòfobs que havia fet els anys 2009 i 2011 a les xarxes socials), l'Acadèmia ha optat per aquest format diferent. L'última vegada que els Oscar es van celebrar sense un mestre de cerimònies va ser el 1989, quan el productor Allan Carr va decidir reunir una plèiade de noms il·lustres sobre l'escenari en comptes de comptar amb un sol presentador.

El que sí que han transcendit són alguns dels convidats, com el veneçolà Gustavo Dudamel i l'orquestra filharmònica de Los Angeles, que actuaran durant el segment de la cerimònia dirigit a recordar els morts de la indústria en els últims mesos.

A més, l'organització va anunciar la primera tanda de presentadors que intervindran durant la cerimònia: Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson i Constance Wu.