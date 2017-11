El Congrés fa el primer pas per declarar nuls tots els judicis polítics del franquisme

Si bé fa dos mesos el Congrés decidia -en un acte simbòlic- declarar nul·la la condemna a mort de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, ara la cambra baixa fa un pas més enllà i -en plena aplicació de l'article 155- comença la tramitació legislativa per anul·lar els judicis polítics del franquisme. Tant el PSOE com Units Podem, ERC i el PNB han donat suport aquest dimarts al ple del Congrés a la presa en consideració d' una proposició de llei del PDECat que busca reformar la llei de memòria històrica del 2007 per anul·lar els judicis polítics del franquisme.

Tant PP com Ciutadans s'han quedat sols alertant que la iniciativa pot provocar situacions d'inseguretat jurídica. Ara bé, el partit d'Albert Rivera ha deixat la porta oberta a abstenir-se si s'hi afegeixen esmenes durant la llarga tramitació parlamentària -queda encara el debat a la totalitat i el debat d'esmenes parcials-.

El PDECat ha aconseguit obrir així el debat per primer cop aquesta legislatura de la polèmica llei de memòria històrica. Des del minut 1 que ERC ho va intentar fer amb una llei de reparació de totes les víctimes del franquisme, una proposta de màxims que va topar amb el veto directe del govern de Mariano Rajoy, que va al·legar que no es podia debatre perquè implicava una important partida pressupostària.

Amb tot, els socialistes estan ultimant una altra proposta perquè, a més d'anul·lar els judicis polítics, ideològics i de creença, es treguin les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos i s'il·legalitzi la fundació que porta el nom del dictador.

En concret, el PDECat proposa modificar l'article 3 de la llei perquè, més enllà de declarar il·legítims els judicis -cosa que ja preveu l'actual llei que porta paralitzada des que Mariano Rajoy va arribar a la Moncloa-, es considerin també nuls els tribunals jurats i qualsevol altre òrgan penal o administratiu constituït durant la Guerra Civil per "imposar per motius polítics, ideològics o de creença religiosa condemnes o sancions de caràcter personal". També demana declarar il·legítimes i nul·les totes les seves resolucions.