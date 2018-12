King Crimson i Underworld, noves confirmacions del Doctor Music Festival

King Crimson i Underworld són les dues noves confirmacions del Doctor Music Festival. Aquestes dues bandes s'afegeixen a l'altra única actuació que ha confirmat fins ara el festival: The Smashing Pumpkins. Doctor Music se celebrarà a l'esplanada d'Ecalarre el juliol del 2019. King Crissom va néixer a finals dels 60, i va capgirar les regles del pop. Algunes de les seves cançons més conegudes són 'Epitaph', 'Ladies of the Road' o 'Islands'. Underworld, fundada a mitjans dels anys 80, es va convertir en el referent massiu de la música electrònica amb treballs com 'dubnobasswithmyheadman'.

El cartell del Doctor Music el conformaran uns 80 artistes; és a dir, lluny de les xifres d'altres festivals, perquè segons va explicar el seu director, Neo Sala, "els festivals s'han convertit en una cursa a veure qui té el cartell més llarg. És una cursa absurda amb un perdedor, el públic, que sempre té la sensació d'estar perdent-se alguna actuació". Per això el propòsit del Doctor Music és no sobredimensionar l'oferta dels tres escenaris a l'aire lliure i de les dues carpes. "No serà una bogeria" va assegurar Sala.