Crit d'alerta d'artistes i veïns per salvar l'Antic Teatre

El crit d'alerta és unànime: l'Antic Teatre necessita una solució i la necessita ara. Artistes i veïns s'amuntegaven aquest dilluns al matí a la sala de l'Antic Teatre, ubicada al carrer de Verdaguer i Callís de Barcelona, per reclamar a les administracions accions immediates que resolguin el conflicte de l'equipament cultural amb la propietat de l'edifici. "A Ciutat Vella ens estan fulminant. No pot ser que desaparegui un dels pocs projectes que ens manté al barri", afirma Mariona Naudin, de la companyia Mos Maiorum. Irònicament, la denúncia de la gentrificació i l'expulsió de barcelonins del centre de la ciutat que feien a Gentry sembla avui, amb la problemàtica de l'Antic tan encesa, una predicció feta realitat.

Des de finals d'any els responsables de l'Antic Teatre fan mans i mànigues per trempejar una situació que posa en perill la continuïtat del projecte. La propietat de l'edifici els exigeix pagar immediatament 7.500 euros mensuals de lloguer, un 500% més del que paguen ara (1.500 euros). "Vol multiplicar-nos el lloguer per fixar un preu que, segons ell, ha de ser de mercat", explica la directora de l'Antic Teatre, Semolina Tomik. Si no accepten aquesta renegociació del lloguer, segons Tomik, la propietat no els renovarà el contracte quan s'acabi, el gener del 2027. En canvi, si accedeixen a les noves condicions la propietat els farà un contracte fins al 2040.

Ara per ara la situació posa l'equipament en un carreró sense sortida. El pressupost de l'Antic Teatre del 2019 va ser de 349.965,24 euros, dels quals un 57% prové de finançament propi i un 43% són aportacions de les administracions. L'increment dràstic del lloguer no es pot assumir, segons Tomik, amb aquest pressupost, i per això els responsables de l'espai demanen recursos i implicació a l'Ajuntament. La reivindicació no es pot deslligar d'altres moments en què el consistori ha actuat per salvar un equipament cultural davant l'amenaça de l'especulació immobiliària. En són exemples la compra del Teatre Tantarantana el 2017 o la creació d'una nova seu per a la Sala Beckett el 2016.

El cor de l'avantguarda

Des del 2003, quan es va inaugurar, l'Antic Teatre ha estat la casa de l'escena experimental i alternativa de Barcelona. Pel seu escenari hi han passat noms com Roger Bernat, Sergi Faustino, Agnès Mateus, Cristina Morales, Roger Pelàez i Txalo Toloza, entre molts d'altres. "No és una qüestió de nostàlgia sinó de necessitat –subratlla el creador i director Juan Navarro–. Barcelona s'està convertint en un desert artístic, no hi ha llocs per presentar els nostres treballs. L'Antic és el cor de l'avantguarda i l'experimentació, l'últim lloc que queda, perquè la resta ha desaparegut".