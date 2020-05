El Cruïlla 2020 es reconverteix per oferir concerts en petit format al juliol

"L'altra possibilitat era no fer res, però toca capgirar i transformar aquesta situació i fer que hi hagi música i cultura a Barcelona aquest estiu", explica Jordi Herreruela, director del festival Cruïlla, que ha hagut de cancel·lar l'edició del 2020 prevista per als dies 2, 3 i 4 de juliol. Tanmateix, Herreruela no s'ha quedat de braços plegats i impulsa el Cruïlla XXS, un cicle de concerts en petit format en diferents espais de Barcelona al llarg de tot el mes de juliol. Entre els espais previstos, tot i que pendents de confirmació, hi ha el Poble Espanyol, el Recinte Modernista de Sant Pau i el jardí del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

"Seran concerts per a 400 persones, tothom assegut, i a l'aire lliure", explica Herreruela. És a dir, adaptats a les mesures de prevenció sanitària de la fase 2 del desconfinament. "Preveiem que al juliol estarem a la fase 2. Som realistes, per això la fase 3 no la preveiem de moment", afegeix. La fase 3 és la que permetria fer concerts per a 800 persones a l'aire lliure, tothom assegut, amb distància profilàctica i amb franges horàries d'accés. La programació del Cruïlla XXS inclourà unes dues-centes actuacions, sobretot musicals però també d'arts de carrer, de circ i de comèdia, a més de conferències i altres activitats. Els grups participants es faran públics el 22 de maig, i el 26 de maig es posaran a la venda les entrades.

Els concerts tindran poc impacte acústic. Com explica Herreruela, "per a 400 persones els equips de so no cal que tinguin gran potència". A més, les actuacions començaran "quan hagi caigut una mica el sol" i acabaran "a les 22 h". Pel que fa al cartell, estarà format bàsicament per artistes catalans, "consolidats i emergents". "En principi serà tot local, però també s'hi estan interessant artistes de l'Estat", diu Herreruela, que agraeix la bona disposició "tant dels músics com dels tècnics, els espais, les administracions, els mitjans i els patrocinadors per compartir que no hi ha normalitat sense música". "O ens hi posem tots i capgirem la situació o la cultura no se'n sortirà", afegeix.

Per tirar endavant el Cruïlla XXS, l'organització treballa amb un pressupost d'1,5 milions d'euros, i compta amb aportacions de la Generalitat, que ja ha confirmat que mantindrà les subvencions que estaven previstes per al Cruïlla 2020. L'any passat el festival va rebre 110.000 euros de la Generalitat i 40.000 de l'Ajuntament de Barcelona. Les dues institucions sonen suport al nou cicle del juliol. "Gràcies per les vostres propostes imaginatives i al mateix temps realistes. Tot el meu suport, de debò. Perquè compartim que la cultura és una necessitat essencial per a la nostra supervivència nacional. Endavant, Cruïlla XXS", ha dit la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. "A l'Ajuntament també els ha encantat el projecte", assegura el director del Cruïlla, tot i que el consistori encara no ha confirmat si mantindrà la subvenció. "Hi estem treballant. Amb l'Ajuntament tot és una mica més lent i costa més", diu Herreruela, que, de tota manera, explica que l'aportació municipal al festival sempre ha sigut inferior al cost del lloguer dels espais municipals que ha hagut de fer servir, com ara el parc del Fòrum. "Rebo subvenció, però pel lloguer dels espais de la ciutat em cobren més del que rebo", precisa Herreruela, que recorda que "el cost de l'estructura del Cruïlla durant tot un any hi hagi o no activitat és d'un milió d'euros".

Herreruela admet que a l'Ajuntament hi ha ganes de col·laborar. "Sense ells seria impossible", diu, en el sentit que alguns dels espais previstos per als concerts són municipals o bé la mobilitat i els permisos depenen del consistori. Tanmateix, el director del Cruïlla ha rebut amb certa contrarietat l'anunci de l'Ajuntament de programar concerts aquest estiu. "Estic a favor de l'oferta pública, però en un moment com aquest en què tot el sector està patint, em sobta que la gran aposta sigui per la programació pública, quan el que cal és donar suport al que ja existeix i que està a punt de desaparèixer", diu Herreruela.