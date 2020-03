Neix el Cuarentena Fest

"Que la música no pari", així comença el manifest del Cuarentena Fest. Es tracta d'un "festival de música en streaming en temps difícils" impulsat per músics de l'escena independent d'arreu de l'Estat arran de les mesures preventives per contenir el Covid-19 que limiten l'assistència a esdeveniments cultural.

El festival començarà aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de març. El públic podrà seguir les actuacions mitjançant els canals de YouTube dels grups i artistes, però també les podrà veure a cuarentenafest.tumblr.com.

Entre els grups i artistes que hi participen hi ha Cariño (que havien d'actuar al festival californià Coachella), Betacam, Kids From Mars, Marcelo Criminal, Evripidis & His Tragedies, Pavvla, Estrella Fugaz i Rebe, entre d'altres. Cadascun farà el concert en el seu espai de creació; per exemple, el dormitori.

#YOMEQUEDOENCASA, una altra iniciativa musical 'online'

Altres músics també s'han posat d'acord per participar al festival online #YOMEQUEDOENCASA. En aquest cas, els dies 13, 14 i 15 de març, diferents artistes i grups faran directes de mitja hora des dels perfils d'Instagram. A la web del festival es poden consultar els horaris de les actuacions. De moment han confirmat la seva participació Alfred García, Carlos Sadness, Rozalén, Marwan, Muerdo, Shinova, Nil Moliner, Andrés Suárez, David Otero, Rayden, Suu i Vega, entre d'altres.