Cultura insisteix a reclamar la capella de la Misericòrdia per al Macba

Divergències al Govern sobre l'ús de la capella de la Misericòrdia, al barri del Raval de Barcelona: o bé per a l'ampliació del Macba o bé per a la construcció del nou CAP Raval Nord. El departament de Cultura ha emès un comunicat aquest dissabte en què assegura que "continua compromès amb la recerca d’una solució per a la necessària ampliació del Macba" i demana a l’Ajuntament de Barcelona que informi si, efectivament, "té la intenció de desdir-se del compromís de cessió de la capella i, en cas que finalment sigui així, quina solució alternativa proposa per solucionar el greu problema que aquesta decisió comportaria". Cultura vol que l'ampliació del Macba sigui a la capella i que el CAP es faci en un edifici de nova planta: "El departament de Cultura sempre ha treballat per aconseguir una solució per a les dues necessitats de nous espais, una per a un equipament nacional (museu) i l’altra per a un equipament local (CAP)".

El comunicat de Cultura contrasta amb la decisió presa divendres pel CatSalut, el Servei Català de la Salut, que depèn de la conselleria de Salut de la Generalitat, i que ha elevat a l'Ajuntament de Barcelona una petició que ja fa temps que reclama: vol que Colau modifiqui el pla d'usos de la capella assignada actualment al Macba per situar-hi l'ampliació del CAP Raval Nord. Tot i que és Salut qui ja ha donat el vistiplau a la ubicació del CAP a la capella, Cultura segueix adreçant-se a l'Ajuntament de Barcelona per demanar que l'espai aculli l'ampliació del Macba.

Segons Cultura, va convocar "una reunió amb els diferents actors, en què es va acordar estudiar l’opció de reformar i ampliar el CAP Raval Nord amb un edifici annex, de nova planta". "El departament de Cultura va encarregar a un equip d’arquitectes, proposat per l’Ajuntament de Barcelona, un informe volumètric sobre la viabilitat de l’ampliació i la reforma del CAP a l’edifici del dispensari antituberculós de Barcelona. L’estudi constata la viabilitat del projecte de reforma i ampliació", diu el comunicat de Cultura.

Per la seva banda, el director del CatSalut, Adrià Comella, va assegurar ahir que l'única opció viable per al CAP és la capella. "Hem buscat una alternativa, però no existeix", va subratllar Comella. En aquest sentit, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, està d'acord amb Comella i celebra que el CatSalut s'hagi obert a permetre que l'actual edifici del CAP, l'antic dispensari antituberculós, pugui acollir l'ampliació del Macba, tot i que aquesta decisió encara s'ha de concretar. "Treballarem perquè el canvi cromos es doni amb la màxima celeritat", va dir Pin.