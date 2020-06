'Da 5 Bloods: Hermanos de armas': del Black Lives Matter a la Guerra del Vietnam

Direcció: Spike Lee. Guió: Spike Lee i Kevin Willmott. 154 min. Estats Units (2020). Amb Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis i Isiah Whitlock Jr. Disponible a Netflix a partir del 12 de juny

El 3 de juny, sis dies després de l’assassinat de George Floyd, Spike Lee va estrenar el curtmetratge 3 brothers, en què intercalava les atroces imatges dels ofegaments a mans de policies blancs de Floyd, Eric Garner (mort el 2014) i Radio Raheem, el memorable personatge de la seva pel·lícula del 1989 Fes el que calgui (Do the right thing). Així, el director de Malcolm X constatava que, per al poble afroamericà, la història ha esdevingut un etern retorn a un escenari brutal d’opressió i violència. Aquesta tesi travessa tota l’obra de Lee i vehicula la trama de la urgent Da 5 Bloods: Hermanos de armas, en la qual un grup d’exsoldats negres tornen al Vietnam actual per recuperar el cos d’un antic company caigut en combat.

Lee ja va estudiar la condició paradoxal del soldat afroamericà –defensor d’una nació que el sotmet– a la neoclàssica Miracle a St. Anna (2008), ambientada a la Segona Guerra Mundial. Ara Da 5 Bloods es presenta com un film eminentment modern, farcit de canvis de format, anacronismes –actors veterans encarnen la joventut dels seus personatges, sense retocs digitals– i ruptures d’alè brechtià, en què fotografies d’emblemes de la causa negra (de Crispus Attucks a Aretha Franklin) interrompen el curs de l’acció. Llàstima que, en la recta final del film, s’evidenciï que Lee se sent més còmode confeccionant enèrgics brams de fúria audiovisual que equilibrant l’estructura coral dels seus relats.