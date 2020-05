El Dia Internacional dels Museus desborda les xarxes

La crisi del coronavirus ha fet que els museus hagin de tancar i no puguin fer les jornades de portes obertes amb què cada 18 de maig celebren el Dia Internacional dels Museus, però els responsables dels equipaments han decidit combatre el confinament convertint les pantalles en finestres, com diu el lema de l’edició d’enguany, Obrim finestres. Museus per la igualtat,seguint el de l’ICOM, perquè el públic conegui virtualment des de casa els seus fons i les seves exposicions i es capbussi en el reguitzell d’activitats que proposen. Com que el dia 18 cau en dilluns, les institucions arrenquen les activitats avui mateix. A causa de la situació sanitària arreu del món, l’impulsor de la Nit dels Museus, el ministeri de Cultura francès, n’ha ajornat la celebració presencial fins a la nit del 14 de novembre.

Què saps d’art i museus?

Concursos de preguntes i respostes de museus per a tots els públics

Prop de 50 museus del país proposen recuperar des d’avui fins diumenge la marató del concurs de preguntes i respostes sobre els museus participants conegut com a #MuseumQuizACasa. S’hi pot jugar en dues modalitats: la familiar inclou 20 concursos, cadascun dels quals està dedicat a la temàtica específica d’un museu. En canvi, la d’adults consta de cinc etapes amb preguntes de diversos museus i temàtiques, amb preguntes de temes d’actualitat, frases fetes, cultura i arts i curiositats del patrimoni de cada museu. Es recomana jugar-hi amb un equip d’entre dos i cinc jugadors. L’Arxiu Històric de Barcelona organitza un altre concurs, les preguntes del qual es poden respondre amb els documents amagats a la seva web.

Navegar per col·leccions

La plataforma #museuobert crea una guia virtual per als seus fons

La plataforma #museuobert ha sigut un baló d’oxigen perquè nombrosos museus difonguin les seves col·leccions durant el confinament. Ara com ara hi participen 20 museus i s’hi poden trobar unes 40.000 peces. Per al Dia Internacional dels Museus han creat un recorregut virtual per tots els seus museus en tres vídeos que publiquen aquest cap de setmana. També preparen un joc de preguntes relacionat amb els museus participants en què només hi haurà una resposta correcta.

Els museus parlen

Patrimoni organitza 20 visites guiades virtuals fins diumenge

La direcció general de Patrimoni de la Generalitat emetrà al seu canal de YouTube 20 visites guiades virtuals en directe d’entre 20 i 30 minuts de durada per museus com el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la seu a Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Cau Ferrat, el Museu Episcopal de Vic i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa. Les visites tenen el valor afegit que s’oferiran en llengua de signes. També han recollit 75 vídeos més amb històries dels museus que se sobretitularan per fer-los accessibles a les persones sordes.

Els llocs de Miró a Barcelona

La fundació de l’artista proposa activitats en línia i una ruta

La Fundació Joan Miró presenta un sèrie d’activitats en línia i també una ruta pels llocs mironians de Barcelona, que es pot fer aprofitant les franges horàries en què es pot sortir de casa i que inclou locals com Los Tarantos, el mosaic del Pla de l’Os (obra del mateix Miró), el Liceu, les Galeries Dalmau, l’actual Sala Dalmau i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Les dones protagonistes

Els museus reivindiquen dones com la modista Carolina Montagne

Museus com la Fundació Joan Miró, el de Ciències Naturals de Barcelona, el d’Arqueologia de Catalunya, el del Disseny, el Marítim, el MNAC i el Picasso recuperen als seus canals contes en vídeo amb dones relacionades amb la temàtica de cada museu com a protagonistes. Per exemple, la protagonista al Museu del Disseny és Carolina Montagne, una de les modistes més prestigioses del segle XIX i principis del XX a Catalunya i pionera del comerç del vestit de luxe i l’alta costura. Al MNAC la reivindicada és la fotògrafa Colita.

Els museus amics del Prado

El Reina Sofia i el Thyssen exploren els museus en temps de coronavirus

Al Museu del Prado no volen celebrar el Dia Internacional dels Museus en solitari, així que dilluns obriran el directe del seu compte d’Instagram a altres museus espanyols perquè hi expliquin les seves col·leccions. Pel que fa al Museu Reina Sofia, ofereixen la descàrrega gratuïta del llibre inèdit de l’artista argentí Dani Zelko, amb converses, des que es va confinar, amb la família de Hossein, un veí nascut a Bangladesh que va morir a conseqüència del coronavirus. També han muntat una exposició virtual de fotografia, titulada Amb tres ferides i jo, sobre la pandèmia i la intimitat dels espais viscuts, amb treballs de Rubén H. Bermúdez, Olmo Calvo, Edu León, Roberta Marrero, Isabel Permuy i Judith Pratsobre. El Museu Thyssen de Madrid també abordarà els efectes de la pandèmia amb una conversa en línia titulada El museu després del confinament, amb una xerrada virtual amb el director gerent del museu, Evelio Acevedo; el director artístic, Guillermo Solana, i la cap de l’àrea de màrqueting i desenvolupament de negoci, Carolina Fábregas. La faran dilluns a les 18 h a la web del museu.

Ballar sense sortir de casa

La Panera organitza una sessió del productor i DJ Vicent Fibla

La Panera de Lleida s’ha pres aquest Dia Internacional dels Museus amb un punt d’hedonisme i ha organitzat al seu Instagram Live una sessió del productor musical i DJ Vicent Fibla avui entre les 20.30 h i les 21.30 h. També a Lleida, encara que no han finalitzat les obres del centre, al Museu Jaume Morera no es volen perdre aquesta jornada: la responsable de l’àrea pedagògica, Txell Bosch, explicarà amb un vídeo a les xarxes del museu una obra d’un recorregut que dona visibilitat a les artistes de la col·lecció. També fan una crida perquè el públic reprodueixi obres d’art a casa i que ho difongui amb l’etiqueta #DIMchallenge i #DIM2020.