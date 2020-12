'Dune', 'Matrix 4' i tots els títols de Warner del 2021 s'estrenaran alhora als cinemes i a HBO Max

Un terratrèmol ha sacsejat el món de l'exhibició de cinema quan Warner ha anunciat aquest dijous que totes les seves grans estrenes previstes per al 2021 arribaran simultàniament a les sales de cinema i a la seva plataforma streaming, HBO Max. Entre els títols de Warner n'hi ha de tan importants com Matrix 4, Dune, el nou Esquadró suïcida o la preqüela cinematogràfica d' Els Soprano. L'estudi replica així l'estratègia ja anunciada per Wonder Woman 1984, que s'estrena en sales i a HBO Max aquest Nadal.

En plena pandèmia i amb les sales de cinema vivint una crisi econòmica sense precedents, la notícia obre un horitzó preocupant per al futur de la distribució cinematogràfica tradicional. La llista completa de pel·lícules que s'estrenaran en sales i streaming alhora inclou també el crossover de franquícies Godzilla vs Kong, l'adaptació del videojoc Mortal Kombat, la nova entrega de la saga The conjuring, el reboot de Space Jam amb LeBron James, una nova versió animada de Tom i Jerry, el thriller de Denzel Washington The little things, el drama Judas and the black Messiah i el nou treball del rei del terror James Wan, Malignant.

"Estem vivint una situació sense precedents que requereix solucions creatives", afirma en un comunicat la presidenta de Warner Media, Ann Sarnoff. "Ningú vol tornar a veure les pel·lícules a la gran pantalla més que nosaltres. Sabem que el nou contingut és un aliment vital per a l'exhibició teatral, però hem d'assumir que la majoria de cinemes dels Estats Units operaran a una capacitat reduïda durant el 2021". Segons Warner, l'estratègia d'estrena simultània es limitarà a un sol any i permetrà a la companyia subministrar pel·lícules de primer nivell als cinemes i, alhora, "oferir l'oportunitat de veure les nostres estrenes del 2021 als espectadors que no tinguin accés als cinemes o que no estiguin preparats per tornar-hi".

En paral·lel a aquesta notícia, HBO també ha anunciat que a Europa el servei s'actualitzarà al de la plataforma HBO Max durant la segona meitat del 2021. L'any que ve també veurà l'expansió de HBO Max en tots els territoris de Llatinoamèrica. Segons el cap de HBO Max Global, Andy Forssell, a finals d'any la plataforma estarà activa en tots els països dels dos continents, una fusió que duplicarà el contingut que té actualment el servei HBO.