Elgio respon a la condemna de presó amb la cançó 'Riesgo abstracto'

El raper de Sabadell Elgio ha fet públic aquest dimecres un nou videoclip en què denuncia els intents de la justícia per "emmordassar-lo" i voler-lo "amb la boca tancada". És la resposta del raper a la condemna de l'Audiència Nacional a dos anys i un dia de presó per enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons.

La cançó d'Elgio, titulada 'Riesgo abstracto', assegura que l'acusació està basada en "mentides inventades" i que la veritable violència és el finançament de les guerres de l'Afganistan, Síria o Gaza. "Si una cançó us sembla violenta no vulgueu veure una població desperta", recita la tornada del tema.