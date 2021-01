Emília Rovira Alegre estrena el videoclip 'El nus del fred', filmat a Noruega

Entre el fred del paisatge noruec i el caliu del licor en un hotel d'Oslo es mouen les imatges del videoclip d' El nus del fred, la nova cançó de la cantautora lleidatana Emília Rovira Alegre. " El nus del fred explica la meva història d’amor. És també una declaració d’amor a Noruega, el país on visc", explica ella sobre aquesta balada de rock-country el videoclip de la qual l'ha dirigit Xavi Pujol Fabra.

Amb aquesta cançó vol "reivindicar que hi ha grans amors que ens lliguen, que ens atrapen, que necessitem" però que "això no té per què ser dolent". "Ha passat sempre i seguirà passant. És també un acte de valentia mostrar-nos vulnerables i acceptar que necessitem certes persones per ser encara més feliços", afegeix Emília Rovira Alegre.

El nus del fred forma part del disc Amor i ràbia, que es publica el 15 de gener i que presentarà en directe el 26 de febrer a l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'àlbum combina cançons "d'amor" i d'altres escrites "des de la indignació sobre la violència sexual masclista, la crisi dels refugiats o l’existència de preses i presos polítics". A part de temes propis, també ha musicat poemes del seu pare, l’escriptor Pere Rovira.

Emília Rovira Alegre viu entre Noruega i Catalunya, té formació com a pianista clàssica i ha treballat com a compositora de bandes sonores de videojocs. Amb la cançó Winter's kiss va ser nominada als Hollywood Music in Media Awards. També escriu poesia i ha publicat el poemari Oslo, amb el qual va guanyar el premi Joan Teixidor de poesia.