Enric Casasses i Figueres (Barcelona, 1951) ha guanyat el 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que distingeix la trajectòria prolífica d'aquest poeta i trobador contemporani, així com el conjunt de la seva obra, extensa i inclassificable. Està integrada per una trentena de poemaris, traduccions –d'autors com ara Conan Doyle, Nerval, Blake i Max Jacob–, assajos i diverses edicions curades d'autors com ara Francesc Pujols i Jacint Verdaguer. De fet, Casasses ha desenvolupat una tasca ingent de recuperació de textos oblidats de la literatura catalana. Ocasionalment també ha conreat el teatre i la narrativa infantil.

El premi s'ha fet públic aquest dijous en una trobada amb la premsa a l'Espai l'Horiginal de Barcelona, un centre fonamental de la creativitat poètica barcelonina. "Hi he perdut moltes hores aquí", ha dit el poeta. "Casasses és una persona molt estimada per Òmnium i per Jordi Cuixart, que li ha comunicat directament el premi", ha exposat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium. "La cultura és una de les armes més poderoses contra aquells que ens volen silenciar", ha afegit, tot recordant que Cuixart ja porta 864 nits "injustament empresonat".

El jurat li concedeix el premi per "la seva contribució a la llengua i la cultura catalanes, i per l'originalitat del seu llenguatge poètic", ha llegit Clàudia Pujol, membre de la junta directiva d'Òmnium. "Casasses ha creat un estil propi i transgressor a l'hora de dir poesia, fet que l'ha convertit en un referent".

Enric Casasses, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. / CRISTINA CALDERER

A l'hora de prendre la paraula, Casasses s'ha declarat "irritat" de rebre el premi mentre que el president d'Òmnium està "tancat". "Què fan tots aquests polítics que no estan a la presó? Què fan a fora?" I encara: "Per què no pleguem tots d'una vegada?". Després de reprendre l'alè ha reblat: "Si tinguéssim una mica de seny faríem una bogeria". Casasses ha comentat que quan va rebre la carta de Cuixart anunciant el premi, prèviament ja s'havien intercanviat correspondència: "Li havia enviat un poema dibuix meu que deia, la «llibertat existeix, l'he vista, és a la presó», i m'ha dit que l'ha emmarcat a casa seva".

Vida de pirata i vida de bon noi

Pel que fa al seu recorregut creatiu, Casasses, destil·lant les paraules, ha dit: "He de conjugar la meva vida de pirata amb la de bon noi... com tota la vida, i encara estic igual, amb un peu a cada banda". Com a poeta, rebutja el qualificatiu de rapsoda perquè és "com si fos un actor de publicitat". "Només dic els poemes meus i quan dic d'altres me'ls faig meus, perquè me n'han escrit molts". Després del darrer El nus a la flor (Edicions Poncianes, 2018), que va rebre el Premi de la Crítica Catalana de poesia i el premi Lletra d'Or, Casasses ara està treballant en un nou poemari que es dirà La policia irà de bòlid. "Està escrit amb el mono d'estar vivint com si demà o demà passat serem independents", diu. D'altra banda, està treballant també en textos al voltant de Paganini i de Gaudí com a pensador. Interrogat sobre si se sent referent dels poetes joves, ha respost: "Alguns sí que veig que m'han llegit i m'han agafat alguna cosa, i mútuament, perquè també aprenc dels joves."

Casasses és un dels poetes més consolidats del panorama literari català, premiat en múltiples ocasions. Entre els guardons que ha rebut hi ha el premi Crítica Serra d'Or, que ha merescut en diverses ocasions, el premi Carles Riba, el premi Ausiàs March o el Premi Nacional de Cultura de literatura.

Els seus primers llibres daten de la dècada dels setanta. El seu primer poemari va ser La bragueta encallada, publicat el 1972. Fins al 1991 no va publicar el segon volum de poesia, La cosa aquella. A partir d'aleshores ha desenvolupat una tasca no només com a poeta sinó també com a recitador, protagonitzant diversos recitals en indrets com ara l'Horiginal. La seva obra beu de referents ben dispars que abasten des del surrealisme francès fins a la poesia trobadoresca medieval, sense oblidar els poetes barrocs. Els crítics en destaquen la seva capacitat de jugar amb els fonemes per crear versos altament sonors. En aquest sentit, se'l considera un trobador contemporani. Pel que fa a influències, es declara deutor de Víctor Català, Mercè Rodoreda i Fages de Climent, i també l'inspiren poetes com J.V. Foix, Salvat-Papasseit i Joan Brossa.

Fill del químic i poeta Enric Casassas i Simó i de la també química Pepita Figueras i Cros, Enric Casasses i Figueres és germà de la reconeguda i premiada traductora Anna Casassas i de la dissenyadora gràfica Maria Casassas, i net, d'altra banda, del pedagog Enric Casassas i Cantó. Es dona el cas que el seu pare va ser també jurat del premi, i va ser soci d'Òmnium, així que la relació de la família amb l'entitat ve de llarg. "Ara que m'han donat a mi el premi em sento patumitzat", ha bromejat aquest dijous Casasses. I ha prosseguit: "Em sento part d'una plèiade de casos únics i de creació de poesia i literatura catalana de molts estils". Criat entre Barcelona i l'Escala, d'on era la mare, el poeta ha viscut en diferents indrets, com ara Montpeller, Nottingham, Llucmaçanes, Berlín i Barcelona, on es va instal·lar el 1997.

El premi, que està dotat amb 20.000 euros i una obra d'Ernest Altés, es lliurarà en un acte al Palau de la Música Catalana el 8 de juny. L'any passat el premi el va guanyar Marta Pessarrodona.