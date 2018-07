Joan Esculies guanya el 17è premi Gaziel amb una biografia d'Ernest Lluch

L'historiador i periodista Joan Esculies, articulista de l'ARA, ha sigut guardonat amb el 17è premi Gaziel de biografies i memòries per l'obra 'Ernest Lluch. Vida d'un intel·lectual agitador'. El premi, convocat per l'editorial RBA i la Fundació Conde de Barcelona, ha reconegut "la rellevància històrica de l'economista, intel·lectual i polític Ernest Lluch", que el jurat defineix com "un personatge polifacètic amb una trajectòria professional dominada per un esperit de consens i un sentit clar de lideratge". L'obra d'Esculies recorre tota la vida de Lluch amb material inèdit format, sobretot, per entrevistes.

Esculies reconstrueix, entre d'altres, l'etapa de Lluch com a ministre de Sanitat al primer govern de Felipe González, entre el 1982 i el 1986. També ressegueix els últims anys de la vida de l'economista en què, segons el jurat, "mira de reconstruir-se interiorment i evitar una certa consciència de fracàs". 'Ernest Lluch. Vida d'un intel·lectual agitador' es publicarà en català a principis de novembre i en castellà el primer trimestre de l'any vinent. L'entrega del premi tindrà lloc al novembre a l'Auditori RBA.