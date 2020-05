Els espectacles i concerts no tindran pauses intermèdies ni programes de mà

Des que Catalunya ha entrat a la fase 1 de la desescalada –i, de fet, ja hi ha regions que estan a la fase 2–, les arts escèniques tenen la possibilitat de reprendre l'activitat. Alguns teatres, com l'Ateneu d'Igualada, ja han aixecat el teló, mentre que d'altres, com la Sala Beckett, treballen per poder fer-ho aviat. També ha tornat la música en directe: aquest dijous el Jamboree ha acollit el primer concert amb públic, i dissabte hi haurà actuacions a la terrassa del cafè del Palau de la Música. Per garantir la seguretat en una activitat que implica gent concentrada i dificulta la distància física entre els intèrprets, el departament de Cultura i el comitè tècnic del Procicat han aprovat un protocol amb les mesures per al desconfinament d'espectacles i actes culturals. Les mesures s'aplicaran durant la fase 1 i la fase 2 de la desescalada. Per a la fase 3, el protocol s'actualitzarà.

El document estableix que tots els espectadors han d'estar sempre asseguts i mantenir la distància de seguretat, tant per a representacions en sales com a l'aire lliure. Per a tots dos casos, recomana que els seients estiguin numerats, que s'inhabilitin les butaques que no permetin complir la distància entre espectadors i que s'eviti el pas de les persones entre files. Tant en recintes tancats com oberts, serà obligatori l'ús de mascareta quan la distància entre persones sigui inferior a dos metres. Les persones que viuen juntes queden exemptes d'aquesta mesura, perquè són considerades unitats de convivència i, per tant, podran seure de costat, però hauran de mantenir la distància amb la resta d'espectadors. La distància entre artistes i espectadors també serà de dos metres.

L'organització de l'espectacle haurà de posar a disposició del públic gel hidroalcohòlic (el protocol demana evitar l'ús de guants) i mascaretes, sobretot en recintes tancats en què no es pugui garantir la distància. El document prohibeix l'ús de programes de mà i qualsevol altra documentació en paper i recomana que no hi hagi pauses intermèdies durant la representació. Tampoc es podran utilitzar els serveis de guarda-roba. Les zones de cafeteria, botigues i food-trucks estan permeses, però només podran obrir un terç del seu espai. S'haurà de prioritzar la venda d'entrades en línia i, si es compren a taquilla, pagar amb targeta.

El protocol no prohibeix les zones d'acampada però les desaconsella. En cas de fer-se'n, diu que caldrà incrementar la superfície útil habitual, reforçar els controls i la neteja i desinfecció d'espais comuns, limitar l'aforament i obligar a tothom a portar mascareta si no es pot complir la distància. L'organització de l'espectacle haurà d'emetre avisos abans i després de la representació que anunciïn i recordin les mesures d'higiene i distanciament.

Artistes a distància sempre que sigui possible

Pel que fa als artistes i treballadors, el protocol recomana reduir els equips de treball al nombre imprescindible de persones i organitzar equips separats per evitar que una possible afectació del virus aïlli tot el personal. Com ja va establir el govern espanyol al Butlletí Oficial de l'Estat, es recomana mantenir la distància física entre treballadors i, si no és possible, s'haurà d'utilitzar mascareta. En cas que no es pugui fer servir mascareta (com passa amb els actors i els músics), el document, com ja feia el BOE, deixa la responsabilitat a l'organització de l'esdeveniment: diu que "s'atendrà a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries".

Per a les feines de maquillatge, perruqueria i vestuari els treballadors hauran d'estar protegits i caldrà desinfectar els materials després de cada ús. Tant en les representacions com en els assajos, s'haurà de netejar i desinfectar l'espai i totes les superfícies i objectes que puguin estar en contacte amb les persones. També caldrà posar a disposició del públic i dels artistes papereres amb pedal i tapa que s'hauran de netejar sovint.