Espectadors fan boicot a una obra de Jan Fabre i el Temporada Alta decideix mantenir-la

Les acusacions de 20 treballadors al director de teatre Jan Fabre de vexacions i sexisme han generat, per part d'alguns espectadors, el boicot a l'obra 'The generosity of Dorcas' de l'artista belga, que es podrà veure el 25 de novembre al festival Temporada Alta. Davant les peticions del públic de retornar les entrades i no assistir al muntatge, Temporada Alta ha emès aquest dimecres un comunicat en què explica que manté l'espectacle a la programació.

"Vam tancar el contracte amb Troubleyn [la companyia de Jan Fabre] el 20 de juny, quan encara no s'havia fet pública la carta oberta", explica el festival. El Temporada Alta manté l'estrena a l'estat espanyol de 'The generosity of Dorcas', diu, "a l'espera de la resposta de l'auditoria de treball de la Fiscalia d'Anvers". Aquesta auditoria ha obert una investigació d'ofici -sense que hi hagi presentada cap denúncia- a partir d'aquestes acusacions públiques, per aclarir els fets i determinar l'existència de possibles violacions de la llei laboral.

Tot i això, el festival explica que entén "que part del públic que ja té les entrades no vulgui assistir a l'espectacle". Per això, el Temporada Alta s'ofereix a "retornar els diners de qui ho sol·liciti". 'The generosity of Dorcas' és un solo interpretat pel ballarí Matteo Sedda. En paral·lel, al juny arribarà a Barcelona una altra obra de Fabre, 'Mount Olympus'. L'espectacle, de 24 hores, es podrà veure al Teatre Lliure.