Experiències sonores i visuals per redescobrir el patrimoni

De Pere II el Gran ho sabem pràcticament tot: era alt -feia entre 1,75 i 1,80 metres-, tenia les costelles elevades de tant estirar les regnes del cavall, menjava molta carn i cereals, es tenyia els cabells de ros i era un home sa, si exceptuem una dentadura poc cuidada. Però aquest estiu es poden redescobrir nous detalls de la biografia del monarca i del lloc on va ser enterrat, el Reial Monestir de Santes Creus, amb una experiència sonora i visual que planteja noves preguntes sobre la fràgil línia que separa la història de la llegenda. A Camí Reial, l’espectador es converteix en un pelegrí que camina amb uns cascos, recorre les diferents sales i interactua amb instal·lacions i accions de tres actors: “És una experiència immersiva, que fa dialogar el present amb el passat. Hi ha so directe [recollit per un tècnic de so] i so gravat que encara reforça més la dramatúrgia”, explica el director de l’espectacle, Fèlix Pons. Camí Reial és una de les 92 activitats que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha programat aquest estiu en 23 monuments i jaciments catalans amb el títol genèric Viu el Patrimoni.

El pressupost d’aquest any és de 257.934,30 euros i Josep Manuel Rueda, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, espera superar les xifres de l’any passat (66.495 usuaris en 87 activitats, amb uns ingressos de 64.880 euros). El 2011, amb la crisi, es van perdre visitants, però des del 2014 cada any han anat augmentant un 8%.

Jazz d’entreguerres

Una altra novetat aquest estiu són els Vespres al Castell d’Olèrdola, amb concerts i espectacles audiovisuals. Repetiran festivals de música clàssics com la Schubertíada a Vilabertran, el Festival de Sant Pere de Rodes, els concerts al fòrum romà d’Empúries i el cicle de jazz al Museu d’Història de Catalunya. En concret, el jazz que sonava a l’Europa d’entreguerres, enllaçant amb Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra, l’exposició que el museu dedica a l’impacte que va tenir la Primera Guerra Mundial a Catalunya amb material inèdit i nous plantejaments.

El castell de Claramunt serà un dels escenaris de l’Anoia Folk i Roger Mas presentarà el seu últim disc, Parnàs, al castell de Cardona. Al jaciment d’Empúries s’hi podrà veure l’adaptació d’Estel Solé de Lisístrata, considerada la primera obra feminista de la literatura clàssica. El conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul celebrarà el seu 20è aniversari com a Patrimoni Mundial de la Humanitat amb un concert de Lídia Pujol i Guillermo Rizzotto. Als diferents monuments i jaciments també s’han programat moltes activitats adreçades a les famílies, com els tallers de circ del Museu d’Arqueologia de Catalunya i les visites guiades Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes.