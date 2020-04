El Festival de Canes estudia una aliança amb la Mostra de Venècia

Ni maig, ni juny, ni juliol. El Festival de Cinema Canes s'està quedant sense calendari per encabir-hi l'edició del 2020 a causa de la crisi sanitària i de les restriccions que ha previst el govern francès per als esdeveniments culturals i esportius. Per aquest motiu, el director del Festival de Canes, Thierry Frémaux, ha explicat a la revista Variety que preveu la possibilitat d'ajornar-lo fins a la tardor o d'arribar a una aliança amb la Mostra de Venècia, la celebració de la qual està prevista del 2 al 12 de setembre.

Frémaux assegura que ha estat en contacte amb el director de la Mostra de Venècia, Alberto Barbera, que també està preocupat per si el coronavirus obliga a suspendre el festival italià. "Des que va esclatar la crisi hem estat parlant de la possibilitat de fer alguna cosa plegats si Canes es cancel·la. I en seguim parlant", diu Frémaux, que tot i així no concreta com seria aquesta col·laboració. Tampoc explica si dins d'aquesta col·laboració hi hauria espai per a les pel·lícules de les tres seccions paral·leles de Canes que aquest dimecres ja han anunciat que es cancel·laven.

Més categòric es mostra Frémaux quan parla d'alternatives virtuals o de reduir el format: "No tindria cap sentit fer un festival virtual. Si el Festival de Canes se celebra, es farà de manera completa. I, si finalment se celebra, significarà que la vida haurà guanyat". "El que tothom ha de saber és que lluitem no pel festival, sinó per donar suport al rellançament econòmic del sector, a escala global: les pel·lícules, els artistes, els professionals, els sales i els espectadors", ha dit Frémaux.

Suport d'altres festival

Segons el director de Canes, altres festivals com el de Locarno, el de Sant Sebastià i el de Deauville també s'han ofert a col·laborar-hi. "Són gestos que ens emocionen molt", diu Frémaux. Ara com ara, però, cap festival de cinema té la certesa que pugui celebrar-se aquest estiu, ni el de Locarno, previst per a l'agost a Suïssa, ni el de Deauville, ni el de Sant Sebastià, tots dos al setembre.

"El cinema i les seves indústries estan amenaçats. Haurem de reconstruir i refermar la seva importància amb energia, unitat i solidaritat", diu Frémaux, que en l'entrevista a Variety també parla de crear l'etiqueta Canes 2020 per a les pel·lícules que ha vist el comitè de selecció del festival i d'aquesta manera ajudar-les en la promoció després de l'estiu.