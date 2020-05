El cicle Cruïlla XXS ja té confirmats una trentena de concerts i espectacles

La reinvenció del Festival Cruïlla en el cicle Cruïlla XXS comença a tenir cara i ulls. De moment ja hi ha confirmats una trentena de concerts i espectacles escènics que es programaran al juliol a Barcelona, en diferents espais a l'aire lliure, sempre amb aforaments de 400 persones, totes assegudes a la distància profilàctica i d'acord amb les mesures que determinin les autoritats sanitàries per a la fase 2 de la desescalada. Els espais que acolliran les actuacions són el Poble Espanyol, l'Anella Olímpica de Montjuïc, els Jardins del TNC, el Recinte Modernista de Sant Pau i el Disseny Hub Barcelona. Les entrades costaran entre 12 i 30 euros i es posaran a la venda el dijous 28 de maig a la web del Cruïlla.

Pel que fa als concerts, la programació respon a l'eclecticisme característic del Cruïlla, potser amb una presència més notòria de la cançó d'autor, un format que no sempre té espai rellevant en els festivals d'estiu. Entre els artistes que actuaran en aquest Cruïlla XXS hi ha artistes que poder tocar pràcticament tot sols amb la guitarra com Roger Mas, Quico Pi de la Serra, Mazoni, Sanjosex i Joan Colomo, i d'altres que ja són una miniorquestra d'un sol home, com Muchachito. Però també hi ha grups, com The Sey Sisters, Maruja Limón, Ebri Knight, Obeses, Tu Otra Bonita i Balkan Paradise Orchestra. Un dels reptes del cicle serà com mantenir el púbic assegut amb artistes de ritmes urbans com Ms Nina i Kaydy Cain, que el Cruïlla XXS programa al Disseny Hub amb la col·laboració de les sessions Fuego Live de la Sala Razzmatazz. Com es ballarà en les fases 2 i 3?

En l'àmbit de les arts escèniques (circ, teatre, comèdia), el cicle inclou de moment espectacles com Ocaña, reina de las Ramblas, d’Òpera de Butxaca i Nova Creació; Dance is life, de Brodas Bros; Marabunta, de Guillem Albà & La Marabunta; Absurd, de Circ Vermut, i les Impro Summer Nights de Planeta Impro. En les pròximes setmanes s'incorporaran al cartell més espectacles i concerts. El propòsit del Cruïlla XXS és oferir 200 activitats al juliol.

Concerts i espectacles ja confirmats del Cruïlla del XXS

Iseo Back to the roots (Anella Olímpica, 2 de juliol)

Muchachito (Poble Espanyol, 3 de juliol)

Roger Mas (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 3 de juliol)

Kaydy Cain (Disseny Hub Barcelona, 3 de juliol)

Ramon Mirabet (Anella Olímpica, 4 de juliol)

Ms Nina (Disseny Hub Barcelona, 4 de juliol)

Joan Colomo (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 5 de juliol)

Ladilla Rusa (Poble Espanyol, 5 de juliol)

Ocaña, reina de las Ramblas (Recinte Modernista de Sant Pau, 6, 7 i 8 de juliol)

Absurd, de Circ Vermut (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 6 de juliol)

Obeses (Poble Espanyol, 9 de juliol)

Les Montses (Poble Espanyol, 10 de juliol)

Sanjosex (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 10 de juliol)

I Love U2 (Recinte Modernista de Sant Pau, 11 de juliol)

Mazoni (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 11 de juliol)

Marabunta, de Guillem Albà & La Marabunta (Anella Olímpica, 12 de juliol)

Ebri Knight (Poble Espanyol, 12 de juliol)

The Sey Sisters (Recinte Modernista de Sant Pau, 12 de juliol)

Cris Juanico (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 12 de juliol)

Aupa Quartet (Recinte Modernista de Sant Pau, 13 de juliol)

Balkan Paradise Orchestra (Poble Espanyol, 15 de juliol)

Egosex (Poble Espanyol, 16 de juliol)

Arco (Poble Espanyol, 17 de juliol)

Maruja Limón (Recinte Modernista de Sant Pau, 18 de juliol)

Quico Pi de la Serra (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 18 de juliol)

Delafé (Poble Espanyol, 19 de juliol)

Pau Riba (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 19 de juliol)

Rayden (Anella Olímpica, 24 de juliol)

Tu Otra Bonita (Poble Espanyol, 24 de juliol)

Èric Vinaixa (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 24 de juliol)

Rufus T. Firefly (Poble Espanyol, 25 de juliol)