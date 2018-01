El Festival Internacional de Música de Cantonigròs no se celebrarà aquest any

El Festival Internacional de Música de Cantonigròs no celebrarà la seva 36a edició aquest mes de juliol. Així ho ha confirmat a l'ACN l'Ajuntament de Vic i el mateix impulsor del certamen, Josep Maria Busquets. Tot i això, l'Ajuntament de Vic i la Generalitat valoraran si de cara al 2019 el certamen es pot "reformular". Busquets ha explicat que era una decisió "presa des de feia temps", ja que tota l'organització del certamen es fa a partir de gent voluntària i "abans que la fatiga ens pogués portar a una situació que pogués generar baixa qualitat o menys capacitat organitzativa, hem cregut que era millor deixar de fer-lo". L'impulsor d'aquest festival, pioner en el seu moment, estudia ara crear un museu a Cantonigròs amb tot el material recopilat al llarg d'aquests 35 anys d'història.

Ja fa dos anys que els organitzadors del Festival Internacional de Música de Cantonigròs estan pensant en deixar de fer-lo, segons ha apuntat a l'ACN el seu fundador, Josep Maria Busquets. "Allò que havíem iniciat fa 35 anys ara està cobert per altres iniciatives i abans que la fatiga ens pogués portar a una situació de baixa qualitat era millor deixar-ho i que altres ocupin aquest lloc amb altres activitats", ha apuntat Busquets.



El Festival de Cantonigròs s'ha celebrat tradicionalment a mitjans del mes de juliol i compta amb la participació de cors i grups de dansa tradicional d'arreu del món. Un dels trets característics del certamen és que hi col·laboren més de 400 voluntaris, alguns durant tot l'any i d'altres només durant les dates en què se celebra, mentre que nombroses famílies de la comarca d'Osona acullen a casa seva els grups participants. El festival, que originàriament s'havia celebrat al petit poble de Cantonigròs, va decidir l'any 2012 traslladar-se a Vic per la falta d'inversió privada i d'unes instal·lacions adequades. Des d'aleshores, el certamen s'ha celebrat al Teatre l'Atlàntida.



La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Susagna Roura, ha explicat que després de la decisió de Busquets de deixar d'organitzar el festival ha sigut "materialment impossible" poder buscar un altre equip de persones i, a més, també ha apuntat que a hores d'ara "ja s'haurien d'haver contractat els grups". Roura ha avançat que la Generalitat i l'Ajuntament de Vic valoraran si poden "reformular" el festival per poder-lo celebrar de nou de cara al 2019.

Un museu amb el material de les 35 edicions

D'altra banda, Busquets ha explicat que estan treballant amb la idea d'obrir un museu a Cantonigròs amb tot el material recopilat al llarg de les 35 edicions del festival. L'impulsor del projecte ha dit que el procés es pot allargar dos anys, ja que s'ha de recopilar i classificar tota la informació i també crear un discurs museístic interessant per al públic. Busquets ha avançat que entre el material que es conserva hi ha gravacions d'àudio i vídeo dels grups participants, fotografies, estudis, informes, entre d'altres. "Tenim molt interès perquè no es perdi el rastre d'un fet que durant tants anys ha estat molt vinculat al món de la cultura", ha apuntat Busquets.