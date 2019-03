El Festival de Pedralbes compta amb Carla Bruni, Los Planetas, Juanes, Christopher Cross i Joss Stone

Carla Bruni serà l'encarregada d'inaugurar la setena edició del Festival Jardins de Pedralbes, que se celebrarà del 5 de juny al 15 de juliol davant el Palau Reial, a la banda muntanya de la Diagonal de Barcelona. La cantant francoitaliana, que ja actuar a Pedralbes el 2014 i que l'any passat va repassar el disc de versions 'French tounch' al Festival del Mil·lenni, obrirà una programació de la qual ja es coneixien noms com Mariah Carey, Kraftwerk, Gary Clark Jr, Joan Dausà i Woody Allen amb l'Eddy Davis New Orleans Jazz Band. Aquest dijous se n'ha presentat la resta del cartell, una vegada més amb molta presència internacional i aquest cop amb formacions provinents de l'entorn 'indie' espanyol com Los Planetas (que faran el repertori del disc 'Una semana en el motor de un autobús' en clau simfònica), Zahara i Izal.

D'acord amb la línia artística marcada pel director del festival, Martín Pérez, responsable de la promotora Concert Studio, el cartell inclou llegendes del pop-rock internacional com The Beach Boys i Roger Hodgson (ex-Supertramp) que ja s'havien programat a Pedralbes el 2017 (i Hodgson també en la primera edició el 2013), i d'altres que debuten al festival com el nord-americà Christopher Cross, un compositor de llarg recorregut que va assolir un èxit mundial amb el disc homònim del 1979 que incloïa 'hits' inapel·lables de 'soft rock' com 'Sailing'.

Dins l'eclecticisme que caracteritza els festivals que segueixen el model de les programacions de l'estiu empordanès, a Pedralbes també hi ha lloc per al brasiler Gilberto Gil (que a finals del 2018 va publicar el disc 'OK, OK, OK'), per al soul d'ulls blaus de la britànica Joss Stone, per a la trobada celta que protagonitzaran Carlos Núñez i el grup irlandès The Chieftains, per l'alquímia del productor Giorgio Moroder, per al pop llatí del colombià Juanes, per a la rumba vertiginosa dels Gipsy Kings i per a la compositora i cantant nord-americana Laura Pergolizzi, àlies LP, que fa uns mesos va publicar el disc 'Heart to mouth'; Pergolizzi, coautora del tema 'Cheers (drink to that)' de Rihanna, tancarà el festival el 15 de juliol.

Aquest any Pedralbes també programa Ana Belén, immersa en la gira del disc 'Vida', el sempre imprevisible Diego el Cigala i una nit de romanticisme llatí amb doble concert del murcià Blas Cantó (ex-Auryn) i el porto-riqueny Pedro Capó. La que encara no està tancada és la programació de les actuacions al 'village' prèvies als concerts que es fan a l'escenari principal.

Com és habitual, el festival tindrà un parell de nits líriques: la qualitat d'una la garanteix amb el tenor mexicà Rolando Villazón, i l'altra la protagonitza el quartet vocal Il Divo. Pedralbes manté igualment el gust pel teatre musical i el cinema, i aquesta vegada inclou en el cartell l'espectacle 'De Broadway a Hollywood', un títol prou eloqüent, que dirigirà Alfonso Casado. A més, hi haurà una vetllada de dansa: la gala del ballet de les estrelles de l'Òpera de París. Segons ha explicat Martín Pérez, encara falten un parell de noms per completar el cartell, a més del que actauran al Village abans de les actuacions a l'escenari principal.

La majoria dels concerts són amb tot el públic assegut i un aforament de 2.200 persones, però també n'hi ha nou de format mixt: 1.800 assegudes i 1.500 dretes en una pista davant de l'escenari (per a un aforament total de 3.300 persones). El pressupost d'aquesta edició serà "similar al de l'any passat", que va ser de 3,4 milions d'euros, tal com ha recordat Pérez.

Música a banda i banda de la Diagonal

La primera setmana de la setena edició del Festival Jardins de Pedralbes, que té com a lema "vola amb els cinc sentits", coincidirà amb els concerts de la primera edició del Polo Music Festival, organitzat per Clipper's i Universal Music i que se celebra a l'altra banda de la Diagonal. De fet, hi haurà tres nits amb actuacions tant a Pedralbes com al Reial Club de Polo: Carla Bruni coincideix amb The Alan Parsons Project el 5 de juny; el ballet de l'Òpera de París, amb Luz Casal el 8 de juny; i Mariah Carey, amb Jason Derulo el 10 de juny. D'alguna manera, aquesta coincidència mostra la rivalitat que existeix entre les promotores Concert Studio, fundada el 1997, i Clipper's, creada el 2008. La primera va organitzar el Festival dels Jardins de Cap Roig fins al 2011, que a partir del 2012 va passar a Clipper's. La resposta de Concert Studio, atenent un suggeriment de l'aleshores conseller de Cultura Ferran Mascarell i amb la bona predisposició de l'alcalde Xavier Trias, va ser portar a Barcelona el model de Cap Roig, concerts de gamma alta i zona 'village' amb luxe estiuenc i gastronòmic. "La gastronomia és imprescindible en aquest tipus de festivals", recorda Pérez.

Així va néixer el Festival Jardins de Pedralbes el 2013, amb el Banc Sabadell com a principal patrocinador, mentre que Clipper's tenia el suport de CaixaBank a Cap Roig. Paral·lelament, Concert Studio organitza des de 1999 el Festival del Mil·lenni, una programació de concerts que pràcticament s'allarga durant tot l'any, i des del 2017 s'ha fet càrrec del Festival Internacional de Música de Cambril.

Clipper's va crear-ne un de similar al del Mil·lenni pel que fa a la periodicitat, el Room Festival, tot i que lligat a una sala (Razzmatazz) i amb una línia artística diferent encara que de tant en tant hi ha artistes que un any actuen en un i el següent en l'altre. A més, Clipper's també promou el Suite Festival (una programació de luxe al Liceu), la gira dels 'OT' Ana Guerra i Cepeda que organitza amb CaixaBank a través d'ImaginBank, i aquest any estrena el Polo Music Festival, que reprodueix el model de Cap Roig a la banda mar de la Diagonal de Barcelona, a una parada de metro del Palau Reial on el 5 de juny Carla Bruni obrirà el Festival Jardins de Pedralbes. Preguntat sobre aquesta coinidència, Martín Pérez ha dit" "Desitjo que tots els festivals vagin molt bé".

Els concerts i espectacles del 7è Festival Jardins de Pedrables

Carla Bruni (5 de juny)

La Gala Ballet Étoiles de l'Opéra de París (8 de juny)

Mariah Carey (10 de juny); entrades de 118 a 440 euros.

Diego el Cigala (12 de juny)

Joan Dausà (13 de juny); entrades de 18 a 40 euros.

Los Planetas (14 de juny)

Zahara + Fuel Fandango (15 de juny)

Dia de la música en família (16 de juny)

Rolando Villazón (17 de juny)

Woody Allen & Eddy Davis New Orleans Jazz Band (18 de juny); entrades de 48 a 158 euros.

Izal (20 de juny)

Gipsy Kings (21 de juny)

Giorgio Moroder (22 de juny)

Ana Belén (26 de juny)

Christopher Cross (28 de juny)

Gary Clark Jr. (29 de juny); entrades de 28 a 108 euros.

'De Broadway a Hollywood' (30 de juny)

Joss Stone (3 de juliol)

Carlos Núñez & The Chieftains (4 de juliol)

Blas Cantó + Pedro Capó (5 de juliol)

Kraftwerk (6 de juliol); entrades de 28 a 158 euros.

Il Divo (7 de juliol)

Gilberto Gil (8 de juliol)

Roger Hodgson (9 de juliol)

Juanes (10 de juliol)

The Beach Boys (12 de juliol)

LP (15 de juliol)