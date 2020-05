El Festival Castell de Peralada cancel·la l'edició del 2020 a causa del coronavirus

La 34a edició del Festival Castell de Peralada, que s’havia de celebrar entre el 2 de juliol i el 15 d’agost, queda cancel·lada a causa de la crisi sanitària del covid-19. "El desig de preservar la salut del públic, dels artistes i de l’equip del festival, així com les incògnites i incerteses que generen les mesures de desconfinament en el sector cultural els pròxims mesos, són els principals motius que han portat l’organització a prendre la decisió", es diu en un comunicat. El festival no descarta portar a terme una programació de format íntim en streaming aquest estiu.

"Es feia molt difícil poder aixecar el teló, som una cita internacional i hi ha molta incertesa", ha dit en declaracions a l'ACN el director del festival, Oriol Aguilà, trist davant una decisió inevitable que han pres també altres festivals lírics europeus com el de Glyndebourne, al Regne Unit; el de Verona, a Itàlia; el d 'Ais de Provença, a França, i el de Bayreuth, a Alemanya. Per a Aguilà, cancel·lar produccions pròpies com la de l'òpera Aida, dirigida per Paco Azorín i amb cantants com Piotr Beczala, Sondra Radvanovsky, Anita Rachvelishvili i Carlos Álvarez, és "molt frustrant", com també "imaginar Europa a l'estiu sense música ni festivals". Pel que fa a Aida, Aguilà assegura que el públic del festiva la podrà veure en "les pròximes edicions": "Estem intentant veure com el repartiment que teníem previst troba un moment en el calendari futur per tornar a coincidir".

Tot i la cancel·lació, el Festival Castell de Peralada vol continuar "viu" aquest estiu "atípic" amb una programació en línia que desitgen que pugui tenir alguns espectadors. "Estem a l'espera", diu el director, per a qui veure "un artista dalt d'un escenari sense públic és una sensació molt trista". Per això, si les mesures ho permeten, obren la porta a espectacles que es podran seguir en streaming i que es farien en espais medievals i als jardins de Peralada, amb artistes "de casa", i una programació que comencen a dissenyar des d'ara mateix.



La cosa més important era "garantir la seguretat i salut del públic, dels artistes i de l'equip". "Muntar un festival és tota una família i tota una organització, i preservar la seguretat és el que ha pesat, essencialment", explica. La cancel·lació d'altres festivals i de gires internacionals també ha afectat el festival empordanès, al qual ja faltaven el 40% dels continguts previstos inicialment. A més, les restriccions a la mobilitat internacional són un escull per a esdeveniments com el de Peralada. "Hi ha molta incertesa sobre si es podrà viatjar, travessar fronteres, agafar vols", diu Aguilà.

El festival ha estudiat "a fons les mesures anunciades per l’autoritat competent, així com també totes les alternatives possibles, abans de prendre la decisió en ferm". I la conclusió és que "no és viable celebrar l’edició 2020 amb totes les garanties sanitàries, així com d’organització i muntatge". A més, detalla la direcció, "les informacions sobre les limitacions d’aforaments encara són molt incertes en el calendari, i la possibilitat d’un rebrot faria retrocedir les fases del desconfinament".

"En el millor dels escenaris, fins d’aquí a força setmanes no estaran permesos els desplaçaments entre demarcacions, amb tot el que això suposa per a la mobilitat del públic assistent i, per tant, de la viabilitat del mateix esdeveniment", detalla el comunicat, que no oblida que "els nous protocols de treball i assaigs dificulta o impossibilita la mateixa activitat de les companyies de dansa, dels equips creatius i d’alguns dels artistes programats".