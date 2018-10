La primera fase per reformar la casa natal de Dalí vol començar abans de finals d'any

L'Ajuntament de Figueres preveu treure a licitació la primera fase d'obres per reformar la casa natal de Salvador Dalí abans de finals d'any. El consistori i la Diputació de Girona han signat aquest divendres un conveni a través del qual la institució es compromet a destinar-hi 500.000 euros en dos anys, els primers 250.000 aquest 2018.

L'alcaldessa del municipi, Marta Felip, ha assegurat que aquest és el primer compromís "real" de les administracions que permetrà desencallar l'obra, per a la qual ja hi ha projecte arquitectònic. Paral·lelament, s'està redactant el projecte de museïtzació, que compta amb la participació d'una comissió d'experts en el geni del surrealisme i que podria compartir part del material exposat amb l'existent exposició sobre Dalí del Museu de l'Empordà.

"No hi havia cap espai en què s'expliqués qui va ser el personatge de Salvador Dalí des que va néixer en aquesta casa fins que va morir el 1989 a la Torre Galatea. En aquest projecte s'hi podran conèixer les seves mil cares", ha comentat Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà. Felip ha subratllat que amb aquests diners i l'aportació compromesa per l'Estat –de 250.000 euros més – es podran tirar endavant els treballs, valorats en 1,3 milions d'euros. L'alcaldessa espera que l'espai es pugui obrir al públic l'any 2020.

La falta de finançament havia sigut fins ara una de les causes principals de l'endarreriment del projecte, que s'està gestant des del 2008, com diverses promeses de partides pressupostàries no complertes per part de l'Estat. L'última havia sigut d'Enric Millo, que va incloure una subvenció de 500.000 en els pressupostos de l'Estat del 2016 que no es va atorgar per culpa de retallades.