El Grup Focus t'acosta el seu teatre a casa

Els diversos agents culturals del país segueixen abastint de continguts les llars. L'últim a apuntar-s'hi és el Grup Focus, que s'ha vist obligat a suspendre les representacions teatrals a causa de la pandèmia causada pel coronavirus, i que ara se suma a "la iniciativa engegada des del sector cultural" d'oferir continguts en línia , expliquen en un comunicat.



Per aconseguir que les seves produccions arribin a les llars "amb les millors condicions possibles", Focus oferirà gratuïtament la gravació d'algunes de les seves teatre - movies en col·laboració amb TV3. És el cas d' Adossats, escrita per Ramon Madaula i dirigida per Jordi Casanovas, i El fantasma de Canterville , clàssic d'Oscar Wilde adaptat per Josep Maria Mestres l'any 2018. A més, el Grup Focus oferirà al públic les pel·lícules El nom, dirigida per Joel Joan i candidata a millor pel·lícula per a televisió als Gaudí el 2018, i Res no tornarà a ser com abans, de Carol López. Totes dues, adaptacions televisives de produccions teatrals homònimes.



Tot aquest contingut estarà disponible a la web del grup.